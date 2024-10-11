Альтернатива мобилизации: в чем заключаются "козыри" контрактной службы

Ответ дали в ТЦК

Военнообязанные мужчины в Украине во время военного положения могут ожидать повесток и быть мобилизованными, или самостоятельно подписать контракт.

Одно из главных преимуществ контрактной службы — право самостоятельно выбирать место прохождения службы. Об этом рассказал начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич, сообщает Mukachevo.net.

Он также отметил, что контрактники могут менять профессию с помощью учебных центров.

Кроме того, по его словам, контрактная служба предоставляет стабильное денежное обеспечение, вещевое имущество и все необходимое для военной службы, а также возможность служить в тыловых подразделениях или в частях специального транспорта.

Шахлевич также прокомментировал вероятные опасения, что лицо не попадет в избранную воинскую часть и объяснил, что это всего лишь преждевременные волнения. Военная часть должна предоставить рекомендательное письмо, по которому контрактник направляется именно в выбранную часть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о случаях, когда могут вручить повторную повестку.