Чому насправді перенесли Рамштайн: політолог озвучив версії

Фесенко дав пояснення терміну

Днями стало відомо, що засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" довелося перенести. Вона може відбутись у США, тому що там має бути міністерська конференція країн НАТО. А ядро Рамштайну – це країни НАТО.

Про це заявив український політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у розмові з "Телеграфом". За його словами, в тому, що перенесли зустріч нічого страшного немає, адже функції будуть ті самі.

"Зараз це буде з'ясовуватись, чи там також відбудеться зустріч на вищому рівні. Оце важливо, щоб не просто міністр оборони зібралися, тому що ми вже звикли, що кожен місяць збираються міністри оборони", — каже він.

Фесенко додав, що важливо, аби це була не просто така вже традиційна рядова зустріч міністрів оборони, а щоб там були керівники держав.

"Як сказав Зеленський, треба, щоб не тільки Байден, але й інші лідери західних країн, європейських країн дали оцінку нашому плану перемоги і щоб з'ясували спільну стратегію. Тому, дай Бог, я вважаю, що якраз, якщо підтвердиться, це може бути позитивна новина, що не скасовується ця зустріч, яка планувалася в Рамштайні на 12 жовтня, а вона лише переноситься. Тому що її проведення вкрай важлива", — заявив політолог.

Він пояснив, чому важливо провести Рамштайн. За словами Фесенка питання стоїть не в тому, щоб допомогти нашій країні і спільно визначитись, що робити далі, тут є ще додаткові обставини.

"Річ у тому, що в 20-х числах жовтня має бути саміт Брікс. І там точно буде розглядатися питання війни в Україні, питання переговорів, тому що деякі учасники Брікс, от Китай і Бразилія ініціюють власний мирний план, Індія теж просуває там свої ініціативи миротворчі. Тому, я думаю, що треба на випередження діяти. Ще одна обставина, яку треба враховувати, чому не можна відкладати таку зустріч, 5 листопада вибори в США. І я думаю, що одна з неформальних тем, яка може обговорюватись на такій зустрічі, на зустрічі лідерів західних країн, а що робити, якщо раптом на виборах в США перемагає Трамп?Тому що це виклик і для НАТО, і для Рамштайна, і для питання допомоги Україні. Тому що тут можуть бути суттєві зміни. І треба готуватися, треба розробляти, скажімо так, що має бути не тільки план А, а план Б і план С. Підготуватися треба до цього.Так що я вважаю, що якщо зустріч буде перенесена на тиждень, це нічого страшного, навпаки важливо, щоб ця зустріч відбулася. А де вона відбудеться, в Рамштайні чи в США, це вже не суть важлива", — заявив він.

Фесенко також пояснив, що таке Рамштайн. Політолог каже, що ці засідання проходять раз на місяць, контактні групи з воєнної допомоги Україні. Коаліція Рамштайн нам допомагає з пошуком зброї, боєприпасів і ухвалюється рішення про надання нам відповідних видів зброї, боєприпасів. А далі працює логістична система в рамках цієї коаліції. І якраз ця логістична система знаходиться на базі Рамштайн. Тому і назва така. І от раз на місяць збирається міністерська конференція. Тобто збираються міністри.

"Міністри оборони плюс керівники або працівники, високопосадовці збройних сил конкретних країн. І наші теж. У нас, як правило, міністр оборони їде на конференцію Рамштайн. А тут мала бути конференція на вищому рівні. Тобто лідери держав мали взяти участь.Сам Байден приїжджав, лідери європейських країн. Ну і наш президент теж збирався. І ця конференція мала бути стратегічна.Вона мала визначити нашу спільну стратегію. Як нам допомогти, посилити наші позиції. І як потужність натиснути на Росію, щоб примусити її до переговорів про завершення війни", — акцентував Фесенко.

Раніше "Телеграф" писав, чому Байден насправді не "кинув" Україну з "Рамштайном", і до чого тут Трамп