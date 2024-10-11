Представники оборонного комплексу України підписали меморандум: треба вирішити 3 головні проблеми

Україна може виробляти оборонної продукції на 20 мільярдів доларів, але закуповує лише на 6 мільярдів

У пʼятницю, 11 жовтня, представники парламентської спецкомісії по захисту інвесторів та оборонних підприємств підписали меморандум, який має на меті подолати три головні проблеми оборонно-промислового комплексу. Мова про умови державних закупівель, складний доступ до фінансових інструментів та низький експорт озброєння.

Підписаний меморандум про співпрацю між ТСК ВР України з питань захисту прав інвесторів та представниками асоціацій оборонної галузі

— На сьогодні спроможності українського оборонно-промислового комплексу в плані виробництва складають близько 20 мільярдів доларів. Це величезний потенціал, і ми маємо докласти зусиль для того, щоб цей потенціал був реалізований. Водночас потенціал і спроможність нашої держави закупити озброєння становить лише 6 мільярдів доларів, — говорить нардепка і голова ТСК по захисту прав інвесторів Галина Янченко.

За її словами, фактично 14 мільярдів – це те, що може вироблятися і частково виробляється, але на сьогодні не виробляється тою мірою, в якій потрібно. Оборонні підприємства, їх виробничі потужності не завантажені на 100%, як би того хотіли вони і як би того хотіла держава.

Представниця парламентської спецкомісії підкреслила, що деякі підприємства працюють всього на 50, або навіть 20% від своїх можливостей.