Представители оборонного комплекса Украины подписали меморандум: нужно решить 3 главные проблемы

Украина может производить оборонную продукцию на 20 миллиардов долларов, но закупает всего на 6 миллиардов

В пятницу, 11 октября, представители парламентской спецкомиссии по защите инвесторов и оборонных предприятий подписали меморандум, направленный на преодоление трех главных проблем оборонно-промышленного комплекса. Речь об условиях государственных закупок, сложном доступе к финансовым инструментам и низком экспорте вооружения.

Подписан меморандум о сотрудничестве между ВСК ВР Украины по защите прав инвесторов и представителями ассоциаций оборонной отрасли

— На сегодняшний день возможности украинского оборонно-промышленного комплекса в плане производства составляют около 20 миллиардов долларов. Это огромный потенциал, и мы должны приложить усилия для того, чтобы этот потенциал был реализован. В то же время потенциал и способность нашего государства закупить вооружение составляет всего 6 миллиардов долларов, — говорит нардепка и глава ВСК по защите прав инвесторов Галина Янченко.

По ее словам, фактически 14 миллиардов – это то, что может производиться и частично производится, но на сегодняшний день не производится в той мере, в какой нужно. Оборонные предприятия, их производственные мощности не загружены на 100%, как бы того хотели они и как бы того хотело государство.

Представительница парламентской спецкомиссии подчеркнула, что некоторые предприятия работают всего на 50 или даже 20% от своих возможностей.