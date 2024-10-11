З’явилися нові деталі щодо журналістки, яка загинула в полоні: справу хочуть розглядати як вбивство

Звинувачення будуть пред’явлені всім, ймовірно, причетним до загибелі журналістки

Тіло загиблої в Росії української журналістки Вікторії Рощиною буде передано рідним найближчим часом.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив народний депутат України, голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, було б некоректно говорити про передачу тіла наразі.

"Є ця інформація, вона є в родичів, але буде некоректно, коли я її буду проголошувати, а не родичі, це буде найближчим часом", — сказав Юрчишин. Він додав, що Україна працюватиме над виявленням усіх причетних до смерті журналістки.

Йдеться не лише про владу в особі Володимира Путіна, а й про тих, хто тримав Вікторію у в’язниці та хто займався етапуванням Рощиною з Таганрога до Москви, під час якого вона загинула.

Юрчишин нагадав, що Росія вже вбила 12 цивільних журналістів, ще велику кількість утримує у заручниках. Він додав, що реакція на смерть Рощиною буде не лише з боку Верховної Ради та омбудсмена Дмитра Лубінця, а й інших органів влади України.

Нагадаємо, про смерть Вікторії Рощиною стало відомо у четвер, 10 жовтня. Вона двічі потрапляла у полон до росіян. Вперше це сталося у березні 2022 року. Тоді вона готувала матеріали про воєнні дії у Запорізькій та Донецькій областях та поїхала до Маріуполя, щоб показати всю правду про російське вторгнення. Тоді вона провела у полоні 10 днів і була звільнена.

Вдруге вона потрапила до російського полону у серпні 2023 року.

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