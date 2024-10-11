Рада не підтримала "закарпатський" законопроєкт, але це не кінець

"За" проголосувало 35 депутатів

У п'ятницю, 11 жовтня, Верховна Рада не підтримала на голосуванні "закарпатський" законопроєкт. Він передбачав, що майно українців зможуть забирати з приватної або комунальної власності у державну без суду.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, "за" проголосувало 35 депутатів, а утрималось — аж 185 нардепів.

"Все. Всі постанови по тому "закарпатському" закону провалені. Далі вето Президента", — йдеться у повідомлені.

Ще до голосування Железняк назвав цей законопроєкт дивним. Адже він передбачав вилучення земель у конкретному районі Закарпаття без узгодження цього судом.

"Сьогодні по ньому будуть скасовані "блокуючі" постанови. Їх мʼяко говорячи багато — 11. Одразу потім відправлять до Президента, він до наступного тижня ветує і подасть в Раду вже пропозиції, як це виправити", — додав нардеп.

Що таке "закарпатський" законопроєкт?

Це законопроєкт №9549 щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. За його текстом, майно можуть забирати з приватної або комунальної власності у державну. Власникам можуть відшкодувати вартість нерухомості та збитки з держбюджету. Оскаржувати у суді рішення про відчуження ділянки чи нерухомості не можна.

Зазначається, що ці норми законопроєкту порушують вимоги ч. 4 ст. 13 Конституції України щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп розповів, коли в Україні зменшиться військовий збір після його різкого зростання.