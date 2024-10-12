Из-за этого забирают субсидию: что нельзя делать получателям помощи

Данные получателей субсидии проверяются Пенсионным фондом

В Украине идет переназначение субсидий на отопительный период. Большинство субсидий будет продлено автоматически, однако есть шанс потерять помощь, если допустить ошибку.

Одна из причин утраты субсидии – наличие задолженности за услуги ЖКХ. Если вы должны более 680 грн и не платите долг в течение трех месяцев, субсидию могут прекратить предоставлять. Есть два выхода из этой ситуации — уплатить долг или реструктуризировать его. После этого соответствующие документы подаются в Пенсионный фонд.

Помимо долгов причиной потери субсидии могут быть различные изменения в имущественном и семейном положении, из-за которых люди теряют право на получение субсидии. О подобных изменениях следует предупреждать Пенсионный фонд в 30-дневный срок. Среди причин потери субсидии могут быть покупки более чем на 50 тысяч гривен открытие депозита на более чем 100 тысяч гривен или потеря работы без официального получения статуса безработного.

Правдивые данные следует указывать в декларации при представлении документов. Их проверяют, и в случае ложных показаний могут заставить вернуть излишне выплаченные средства.

Субсидию отменяют, если человек переезжает в другое место, ведь он привязан к конкретному домохозяйству и его адресу. Если вы меняете место жительства, субсидию нужно переоформить в новый адрес.

Если получатель субсидии умирает, выплата прекращается. Если субсидия уже была начислена, но не уплачена, она выплачивается по заявлению других людей, указанных в декларации. Для последующего получения субсидии ее следует переоформить.

Кроме долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию также могут забрать, если у кого-то из членов домохозяйства накопились долги по алиментам за три месяца. Для восстановления субсидии необходимо устранить причину отказа и подать документы заново. В пенсионном фонде их будут проверять повторно.