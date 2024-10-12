Заморозки та дощі: яким областям не пощастить з погодою 13 жовтня

Подекуди буде штормовий вітер

В Україні вже добігло кінця "бабине літо", тому погода поступово змінюється. Так, у неділю, 13 жовтня, майже всю країну накриють дощі.

Як зазначає синоптикиня Наталія Діденко, у ніч на 13 жовтня на заході країни очікуються заморозки, адже там стовпчик термометра впаде нижче нуля.

"13-го жовтня в Україні очікується нестійка неоднорідна погода. На Правобережжі з дощами попустить, переважно сухо, хіба що тумани нарешті заявлять свої законні права і нервуватимуть водіїв погіршенням видимості до 300-500 метрів", — йдеться у повідомлені Діденко.

За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі очікуються значні дощі через атмосферний фронт, часом сильні з грозами. Проте вже з вечора опади дійдуть і до західних областей, зокрема, Рівненщини та Львівщини. Східні та південні області очікує штормовий вітер в 15-20 м/с.

"13-го жовтня вночі на заході заморозки 0-3 градуси, на решті території України +5-12 градусів. Вдень у неділю очікується +12-17 градусів", — зазначає синоптикиня.

Проте на півночі та у центральних регіонах вдень сонечко може пригріти лише до +13 градусів. У столиці України 13 жовтня буде вночі +8-10 градусів, вдень +12-14 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, проте буде хмарно.

Нагадаємо, що з 17 жовтня Україну очікують заморозки, адже вночі стовпчик термометра у певних регіонах опуститься до -3 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у Києві може бути ожеледиця. Синоптики прогнозують незначний мороз та дощі, а можливо, і мокрий сніг.