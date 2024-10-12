Заморозки и дожди: каким областям не повезет с погодой 13 октября

Кое-где будет штормовой ветер

В Украине уже подошло к концу "бабье лето", поэтому погода постепенно меняется. Так, в воскресенье, 13 октября, почти всю страну накроют дожди.

Как отмечает синоптикиня Наталья Диденко, в ночь на 13 октября на западе страны ожидаются заморозки, ведь там столбик термометра упадет ниже нуля.

"13 октября в Украине ожидается неустойчивая неоднородная погода. На Правобережье с дождями попустит, преимущественно сухо, разве что туманы наконец-то заявят свои законные права и будут нервировать водителей ухудшением видимости до 300-500 метров", — говорится в сообщении Диденко.

По прогнозам синоптиков, на Левобережье ожидаются значительные дожди из-за атмосферного фронта, порой сильные с грозами. Однако уже с вечера осадки дойдут и до западных областей, в частности Ровенщины и Львовщины. Восточные и южные области ожидает штормовой ветер в 15-20 м/с.

"13 октября ночью на западе заморозки 0-3 градуса, на остальной территории Украины +5-12 градусов. Днем в воскресенье ожидается +12-17 градусов", — отмечает синоптикиня.

Однако на севере и в центральных регионах днем солнышко может пригреть до +13 градусов. В столице Украины 13 октября ночью будет +8-10 градусов, днем +12-14 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, но будет облачно.

Напомним, что с 17 октября Украину ожидают заморозки, ведь ночью столбик термометра в определенных регионах опустится до -3 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве может быть гололед. Синоптики прогнозируют незначительный мороз и дожди, а может быть, и мокрый снег.