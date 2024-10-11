Названо вісім областей України, де вдарять морози на вихідних

Одягайтесь тепло

Тепла і сонячна осінь поступово в Україні змінюється на дощову та холодну. Так, вже незабаром у восьми областях вдарять перші морози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вже у неділю, 13 жовтня, стовпчик термометра на заході України опуститься нижче нуля.

Починаючи з 11 жовтня, в Україні спостерігатиметься поступове похолодання, яке супроводжуватиметься зливами та грозами.

Де вдарять перші морози?

Західні регіони першими відчують мінусову температуру повітря. Так, в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Волинській та Хмельницькій областях вночі термометр сягне позначки -1°С. Водночас у Карпатах температура може знизитись ще більше.

Вдень сонце пригріє до +13°С, а подекуди навіть до +17°С. На заході країни також прогнозують невеличкий дощ з проясненнями.

На півночі та сході України очікується плюсова температура з дощами. Так, вдень позначка термометра сягне від +10 до +16°С, а вночі — до +6 °С. Південні та центральні області теж очікує дощ з проясненнями. Повітря тут вдень прогріється до +16, а вночі — до +12°С.

Нагадаємо, що у столиці України продовжуються дощі, які вже у неділю мають припинитися.

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