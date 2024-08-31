Олещук уперше прокоментував своє звільнення: відповів цитатою Залужного

Українці не підтримують рішення президента щодо зміни командувача

Микола Олещук уперше прокоментував своє звільнення з посади командувача Повітряних Сил України. Він виявився небагатослівним і просто процитував Валерія Залужного.

Повідомлення колишній командувач опублікував на своїй сторінці у Facebook близько півночі 30 серпня. У коментарях українці висловили підтримку.

Микола Олещук не став ніяк коментувати причини свого звільнення, висловлювати свою думку щодо цього і говорити щось нове щодо катастрофу F-16. Він коротко дав зрозуміти, що не соромитись своєї багаторічної служби.

"Як би важко нам не було, але точно не буде соромно", — Валерій Залужний", — написав екскомандувач Повітряними Силами.

Українці подякували Миколі Олещуку за його службу та все, що він зробив для захисту країни. Вони розкритикували рішення президента Володимира Зеленського та вважають його необачним.

Нагадаємо, що Миколу Олещука звільнили 30 серпня 2024 року, а за день до цього стало відомо про катастрофу першого F-16 в Україні. Тимчасово виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил призначено Анатолія Кривоножка.

Також "Телеграф" розповідав про те, що напередодні звільнення Микола Олещук жорстко відповів Мар’яні Безуглой щодо аварії американського винищувача. Він заявив, що настане час і нардеп вибачатиметься за свої слова.