Просто как 1-2-3: пошаговая инструкция по получению субсидии

Если в документах будут ошибки – в Пенсионном фонде об этом сообщают

В Украине продолжают назначать субсидии на отопительный период, стартовавший с 1 октября. Если вы раньше не получали субсидию, но хотите претендовать на этот вид помощи, нужно обратиться в Пенсионный фонд.Сделать это можно лично через интернет или по почте.

Если хотите лично подать документы, то вы можете обратиться в любое отделение Пенсионного фонда, воспользоваться представлением документов через ЦНАП или в местном территориальном совете.

Документы онлайн можно подать не выходя из дома. Для этого нужно иметь личный кабинет либо на портале "Дия", либо на портале Пенсионного фонда. После регистрации вы можете подать документы на получение субсидии. В таком случае дополнительные документы, например договор о реструктуризации долга и т.п., подается в электронном виде, поэтому не забудьте подготовить сканированные копии. Многостраничные документы нужно оформлять в PDF файлы так, чтобы один документ соответствовал одному файлу. Если вы уверен пользователь смартфона, то можно подать документы и по этому пути. У Пенсионного фонда есть специальное приложение, через которое также можно обратиться за субсидией.

Также документы на получение субсидии можно подать по почте, заполнив декларацию и заявление и отправив их в адрес Пенсионного фонда. Так что в общем нужно:

выбрать, как подавать документы заполнить заявление и декларацию подготовить документ, удостоверяющий личность проверить правильность заполнения документов предоставить их ПФУ удобным способом.

Для подачи документов на получение субсидии вам понадобится заявление и декларация. В них указывается адрес проживающего, домохозяйства, зарегистрированные, члены их семей, а также сумма доходов за определенный период: зарплат, пенсий, стипендий. Если данные о доходах неизвестны налоговой, например, студенческая стипендия, документы о ее сумме нужно предоставлять отдельно.