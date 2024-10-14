Пояси доведеться затягнути: як українці сплачуватимуть комунальні послуги взимку 2024

"Телеграф" розповідає, скільки платитимуть люди під час опалювального сезону

В Україні незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії, холодної води та інших тарифів на комуналку. Раніше ми вже розповідали, чи зможете ви отримати грошову допомогу на опалювальний сезон.

"Телеграф" посилаючись на матеріал РБК-Україна розповідає, що буде з тарифами до весни. Варто зазначити, що згідно з ухваленим Верховною Радою законом в Україні заборонено встановлювати тарифи на газ для населення на рівні вищому, ніж діяв у лютому 2022 року.

Державна компанія "Нафтогаз України" постачає газ для 12,4 млн споживачів та утримує понад 98% ринку. Наразі ціна для населення складає 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники пропонують ціни від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Також діє мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. "Нафтогаз" також продає газ виробникам тепла для населення за ціною 7,42 гривні за кубометр.

"Національний банк прогнозує незмінність окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2024 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті, ймовірно, зумовлять поступове коригування тарифів у наступних роках. "Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — зазначають в НБУ, цитує РБК-Україна.

Українська влада у Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це відбудеться, "як тільки дозволять умови".

У вересні 2024 року за даними Держстату, в порівнянні з вереснем минулого року тарифи на комуналку зросли на 18,7%. Це значно вище, ніж загальна інфляція (8,6%).

Основним чинником стало підвищення тарифів на електроенергію на 63,6%. Серед інших зросли тарифи на утримання та ремонт житла — на 4,4%, на прибирання сміття — на 5,1% та послуги з управління багатоквартирними будинками — на 9,8%.

Нагадаємо, що минулого року уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс до 4,32 грн/кВт-год. Діючий тариф дійсний до 1 травня 2025 року.

Тариф на холодну воду залежить від політичних рішень керівництва України. НКРЕКП спочатку підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року у середньому на 10-30%. Але потім це рішення було скасовано, а проект постанови відправлений на доопрацювання. Рішення було ухвалено після втручання з боку Офісу президента.

НКРЕКП планувала ще у березні 2023 року включити до порядку денного питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Однак досі це рішення не ухвалено.

Опалювальний сезон 2024 — коли почнеться

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні — 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря — 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими будуть тарифи на світло з 1 листопада. А також писали, що у Києві розпочнеться опалювальний сезон, але тепло буде не у всіх