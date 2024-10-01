Мобільні тарифи здорожчають на половину: кому не пощастить найбільше

Найбільше це торкнеться однієї категорії споживачів

В Україні суттєво здорожчає мобільний зв’язок. Тарифи на послуги зв’язку усіх без виключення мобільних операторів зростуть приблизно на 50%.

Підвищення вартості відбудеться протягом першого місяця наступного року. Про це заявила голова Телекомунікаційної палати України Тетяна Попова, передає 24 канал.

Чому зросте вартість мобільного зв’язку і кому не пощастить найбільше

У підвищення вартості мобільного зв’язку в Україні є декілька причин. Це збільшення вартості енергетичного обладнання, підвищення податків та, звісно, інфляція.

Мобільні оператори не мають державної підтримки, без якої телекомунікаційні послуги для українців зростають. До того ж вони повинні проводити технічну модернізацію мереж та працювати над їх енергетичною незалежністю, аби забезпечити зв’язком мільйони українців в разі перебоїв зі світлом чи повного блекауту. Це також вимагає фінансових вкладень.

Та ціни на послуги мобільного зв’язку будуть підвищуватись поступово. Найбільше здорожчання відчують на собі власники великих пакетів даних. Нагадуємо, що наразі найдешевший активний тариф у Київстарі складає 140 гривень, Vodafone — 180 гривень, lifecell — 130 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "Нова пошта" та "Укрпошта" змінюють тарифи з 1 жовтня. Названо розцінки.