По Україні вдарять заморозки: чи повернуться відключення світла через це

На енергосистему впливають затяжні зниження температур

В Україну найближчими днями прийдуть перші заморозки, але зниження температур не призведе до повернення графіків відключення світла. На енергосистему впливають затяжні холоди, а заморозки будуть короткостроковими.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник. Він також пояснив, який зараз є стан енергетичної системи в нашій країні.

"Енергосистема на сьогоднішній день працює стабільно. Ті прогнозовані заморозки не будуть протяжними", — сказав Колісник.

Він зазначив, що на енергосистему впливають затяжні зниження температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання електроенергії.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, наприклад, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об’єктів атомної генерації. Вже дев’ять блоків є в енергосистемі, що надає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Єлизавета Ясько закликала українців готуватися до масштабних відключень світла взимку.