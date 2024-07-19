Кожному ліснику по легковику: держава закупила вже понад 300 авто для стражів українського лісу

Мільйони на авто витрачені лише за два роки

Цікава тенденція щодо державних закупівель спостерігається в Україні останнім часом. Лише нещодавно Укрпошта оголосила тендер на ремонт відверто старих авто на суму, яка б покрила купівлю нових фургонів.

І ось ДП "Ліси України" продовжує дивувати своїми закупівлями, які викликають щонайменше непорозуміння. Так, 17 липня було оголошено новий тендер на придбання автомобіля за 1,28 млн грн.

Яке авто планують закупити

Згідно з тендерною документацією, модель авто не вказується. Проте є цікаві нюанси. Воно має бути чорного кольору, п'ятимісним, з бензиновим турбованим двигуном. Об'єм двигуна від 1390 до 1400 кубічних сантиметрів, потужність – не менше 150 кінських сил. Машина має розганяється до 100 км/год за 8,5-9,5 секунд. Максимальна швидкість не менше 210 км/год. Витрата пального в місті – не більше 7,5 літрів на 100 км, за містом — не більше 5 літрів. Найбільш цікаво виглядає вимога до наявності переднього приводу та автоматичної 8-ступінчастої коробки передач. Автомобіль повинні бути новими, виготовленим не раніше 2024 року, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Серед автомобілів 2024 року випуску можуть відповідати заданим параметрам чимала кількість авто, зокрема Volkswagen Golf або Skoda Octavia нового покоління

Цікава статистика

Як повідомив нардеп Железняк, у 2024 році ДП "Ліси України" вже закупило 141 автомобіль на загальну суму близько 154,41 млн грн. У 2023 році ця цифра була ще вищою — 186 автомобілів за майже 224,37 млн грн. Ці дані свідчать про значні витрати на транспортні засоби в умовах повномасштабної війни. Жодне держпідприємство не купує стільки машин за бюджетні кошти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в області, де йдуть бойові дії, оголосили масштабний тендер. Там хочуть відремонтувати дороги за майже 2 мільярди гривень.