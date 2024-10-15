Малый бизнес под ударом: нардеп назвала важную проблему бронирования от мобилизации

Сначала наделать беды, а затем проводить аудит — Фриз

Народная депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз высказалась о несправедливости в системе экономического бронирования во время войны. Она отметила, что небольшие предприятия, которые производят дроны для Вооруженных Сил Украины, не могут забронировать своих работников, тогда как бытовые компании получают такое бронирование без проблем.

Об этом Фриз заявила в эфире "Киев24". По ее словам, причиной этого является неправомерная привязка экономического бронирования к уровню оплаты налогов и зарплаты.

"Когда начинают привязывать экономическое бронирование к оплате налогов или к заработной плате, все это ухудшает внутриполитическую ситуацию и деморализует ВСУ. Проверка на критичность, аудит – это все равно, что пустить козла в огород. Сначала наделать беды, а потом проводить аудит ", — отмечает депутат.

Фриз подчеркнула недопустимость появления коррупционных схем, связанных с экономическим бронированием, в условиях военного положения.

"Небольшие предприятия, производящие для ВСУ дроны, не могут забронировать своих специалистов. А все остальные, в частности, компании по бытовым вещам, определяются как критически необходимые и получают бронирование. Позор установленным критериям", — отмечает нардеп.

Напомним, что правительство Украины планирует ввести экономическое бронирование, о котором говорят с начала года. Однако чтобы его получить, украинцу нужно официально зарабатывать не менее 34-35 тысяч гривен в месяц.

Эксперты отмечают, что зарплаты нужны для экономического бронирования, в Украине почти никто не зарабатывает. А зарплата в регионах всего 9-12 тысяч гривен. То есть бронь смогут получить единицы.

Ранее "Телеграф" писал о плюсах и минусах экономического бронирования. Правительство предлагает бизнес-сообществу несколько вариантов механизма получения брони.