Помог Медведчуку войти в Раду и был "правой рукой" Ющенко: куда исчез депутат Балога

Политику запретили въезд в Европейский союз

Виктор Балога — известный украинский политик, который прошел путь от городского головы Мукачево и до народного депутата Верховной Рады. В то же время чиновник нередко попадал в громкие скандалы.

Политик сначала строил карьеру в Закарпатье, а затем постепенно перешел в центральную власть. Какой была деятельность Виктора Балоги и где он сейчас — расскажет "Телеграф".

Что известно о Викторе Балоге

Мужчина родился в 1963 году в Закарпатье. Учился во Львовском торгово-экономическом институте. После окончания вуза работал товароведом, а также занимал руководящие должности в потребительских обществах и на частных предприятиях.

Входил в Социал-демократическую партию Украины. Впоследствии был избран мэром Мукачево, а через год – председателем Закарпатской ОГА. Именно Балога поддержал тогдашнего советника президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука, что помогло ему попасть в Раду от Закарпатья. Позже политик отмечал, что это было его ошибкой.

В 2002 году политик прошел в парламент от фракции "Наша Украина". Входил в Комитет по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестициям. Через несколько лет снова подал свою кандидатуру в мэры Мукачево, но проиграл.

Балога был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко в Закарпатье. Позже снова возглавил местную государственную администрацию. В 2005 году сложил депутатские полномочия и стал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

В период президентства Ющенко политик возглавлял Секретариат Президента и руководил наблюдательным советом Национального оркестра. Некоторые эксперты рассказывали, что во время работы Балоги в Секретариате Украина продала России больше всего своего оружия. Речь идет о 100 ракетах X-59, за которые государство получило 1 миллиард долларов.

Был главой Политсовета политической партии "Наша Украина", с поста которого вскоре ушел. В то же время отметил, что будет работать с Ющенко в дальнейшем, потому что это "человеком высоких принципов и благородных целей". Однако позже Балога уволился, потому что не был согласен с тем, что Ющенко хочет баллотироваться во второй раз на президента страны.

Когда к власти пришел Янукович, Балога получил должность министра чрезвычайных ситуаций. А уже через 2 года снова стал народным избранником от партии "Единый Центр". Чиновник входил в Комитет по европейской интеграции.

Фото из сети

Интересно, что в сети можно увидеть общие фото Балоги, тогдашнего президента Януковича и диктатора Путина. Одна из фотографий сделана во время рабочей встречи, где политики стоят с бокалами.

Фото из сети

В 2014 году Балоге снова удалось попасть в Верховную Раду. Политик был одним из тех, кто не поддержал Закон о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донбасса и Луганской области. В 2019 году Балога прошел в парламент от партии "Единый Центр", а также входил в депутатскую группу "За будущее".

Где сейчас Виктор Балога

В 2023 году племянник политика – Виктор попал в скандал. На дороге между ним и другим водителем возник конфликт, повлекший драку. Балога-младший сильно избил мужчину, так что через несколько дней тот умер в коме. Впоследствии ему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Стал фигурантом уголовного дела и другой сын Балоги — Андрей, занимающий должность мэра Мукачево. Его и главу райсовета Михаила Ланя разоблачили на продаже земли по заниженным в 9 раз ценам. Речь шла о стадионе "Авангард" в Мукачево, который фактически и контролирует Ланьо. Сначала ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а впоследствии сменили на залог в 30 миллионов гривен.

В 2023 году венгерское правительство запретило Балоге въезд в Евросоюз, поскольку "являет угрозу их национальным интересам и безопасности". Решение объяснили тем, что в Закарпатье сняли венгерские флаги и вывески.

В декларации,поданной в 2024 году, Балога указал несколько земельных участков, 2 жилых дома, общей стоимостью более 3 миллионов гривен. Также с начала полномасштабного вторжения депутат приобрел два новеньких автомобиля: Volkswagen ID3 — более чем за 1,3 миллиона гривен и Audi SQ7 — почти за 2,6 миллиона гривен.

Кроме этого, нардеп задекларировал более 5,8 миллиона наличных средств. А вот у его жены насчитывается 590 тысяч евро и более 2 миллионов гривен наличными.

Сейчас политик продолжает работать в парламенте, а также делится своим мнением о ситуации в стране в фейсбуке.

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