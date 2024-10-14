Скільки військових поїхало у відпустку за кордон і не повернулося: у Міноборони назвали цифру з 2022 року

Військовим необхідно надати для виїзду лише дозвіл командира військової частини про виїзд за межі України

З початку повномасштабної війни в Україні 46 військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися. Такі військовослужбовці враховані, як військові частини, що самовільно покинули частини.

Про це пише "Слідство.Інфо", посилаючись на отримані дані від Міністерства оборони. Зазначається, що у Головному управлінні Військової служби кажуть, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їх пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.

Також військові не мають обмежень щодо часу відпустки. Їм необхідно надати для виїзду лише дозвіл командира військової частини щодо виїзду за межі України.

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", — йдеться у відповіді на запит журналістів.

У виданні наголосили, що про випадки порушення законодавства під час перетину кордону Міністерство нічого не говорить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків може виїхати за кордон під час воєнного стану та мобілізації в Україні.