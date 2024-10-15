Деякі категорії вже отримали надбавку: чи буде ще один перерахунок пенсій у 2024 році

Перерахунок пенсій передбачений законом

В Україні на початку 2024 року було проведено перерахунок пенсій деяким категоріям українців. Проте до кінця поточного року очікувати на ще одну індексацію не варто.

Варто зазначити, що в державному бюджеті України на 2024 рік було передбачене підвищення мінімальної пенсії з початку січня до 2361 гривні (на 12,8%). Водночас розмір максимальної встановлено на рівні 23 610 гривень.

Хто вже отримав підвищену пенсію

У 2024 році двічі відбулось підвищення пенсійних виплат для людей, що досягли 65-річного віку та виконали норму за стажем (для жінок – 30 років, а у чоловіків – 35 років):

з 1 січня для цієї категорії пенсіонерів – не менше 2840 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата зросла до 7100 гривень;

з 1 квітня пенсія має становити не менш ніж 3200 гривень, оскільки мінімалка зросла до 8000 гривень.

Крім того, з початку червня відбувся перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють проводився. Виплати були нараховані "заднім числом" за попередні два місяці через затримку надання звітності.

Розмір доплати розраховувався індивідуально і залежав від тривалості страхового стажу та розміру зарплати, з якої нараховується пенсія. Перерахунок був проведений наступним категоріям пенсіонерів:

які продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії, і станом на 1 березня 2024 року мали два роки страхового стажу. Цей страховий стаж буде враховано;

які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення або минулого перерахунку пенсії пройшло два роки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що певна категорія пенсіонерів отримає надбавку до своїх виплат. Вона надаватиметься до кінця 2024 року.