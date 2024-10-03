Пенсія для тих, хто ще працює: чи зміниться розмір виплат у жовтні

Перерахунок пенсій передбачений законом

В Україні найближчим часом нові перерахунки пенсій не проводитимуть. Пенсіонери, які працюють, продовжать отримувати в жовтні колишні суми виплат.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Там нагадали, що останній перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють проводився у травні 2024 року.

У ПФ також зазначили, що зазвичай пенсійне законодавство передбачає проведення перерахунку пенсій пенсіонерів, що працюють у квітні. Проте роботодавці подавали звіти за I квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування до 10 травня.

Всього цього року внаслідок індексації підвищення виплат отримали 24 267 осіб. 19589 з них — з урахуванням лише страхового стажу (у середньому виплати зросли на 86,24 грн), ще 4678 осіб – з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (у середньому їх пенсії зросли на 168,65 гривні).

Кому з пенсіонерів, що працюють, проводять індексацію

Виплати підвищуються, якщо особа станом на 1 березня набула 24 місяці стажу від початку роботи або відпрацювала менше ніж 2 роки, але після призначення чи попереднього перерахунку минуло 24 місяці.

Індексація для тих, хто набув на 1 березня не менше 2 роки стажу відбуватиметься з урахуванням таких факторів:

набутого страхового стажу;

зарплати, з якої обчислювали основну пенсію, але, за бажанням, її можна змінити на ту, яку особа отримує зараз.

Водночас, якщо набутого стажу менш як 24 місяці, але з минулого перерахунку чи оформлення пройшло 2 роки, то перерахунок буде з урахуванням лише набутого страхового стажу, а зарплату для обчислення вже не можна змінити.

Раніше "Телеграф" писав про те, що певна категорія пенсіонерів наразі отримує надбавку до своїх виплат. Вона надаватиметься до кінця 2024 року.