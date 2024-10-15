Некоторые категории уже получили надбавку: будет ли еще один перерасчет пенсий в 2024 году

Перерасчет пенсий предусмотрен законом

В Украине в начале 2024 года был проведен перерасчет пенсий некоторым категориям украинцев. Однако до конца текущего года ожидать еще одной индексации не стоит.

Следует отметить, что в государственном бюджете Украины на 2024 год было предусмотрено повышение минимальной пенсии с начала января до 2361 гривни (на 12,8%). В то же время размер максимальной установлен на уровне 23 610 гривен.

Кто уже получил повышенную пенсию

В 2024 году дважды произошло повышение пенсионных выплат для людей, достигших 65-летнего возраста и выполнивших норму по стажу (для женщин – 30 лет, а у мужчин – 35 лет):

с 1 января для этой категории пенсионеров не менее 2840 гривен, поскольку минимальная заработная плата выросла до 7100 гривен;

с 1 апреля пенсия должна составлять не менее 3200 гривен, поскольку минималка выросла до 8000 гривен.

Кроме того, с начала июня состоялся перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты были начислены "задним числом" за предыдущие два месяца из-за задержки предоставления отчетности.

Размер доплаты рассчитывался индивидуально и зависел от продолжительности страхового стажа и размера зарплаты, по которой начисляется пенсия. Перерасчет был произведен следующим категориям пенсионеров:

которые продолжали работать после назначения или предварительного перерасчета пенсии и по состоянию на 1 марта 2024 года имели два года страхового стажа. Этот страховой стаж будет учтен;

которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или прошлого перерасчета пенсии прошло два года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что определенная категория пенсионеров получит прибавку к своим выплатам. Она будет представлена до конца 2024 года.