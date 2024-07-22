Так ви вб’єте шини за один сезон: цих помилок припускаються майже всі водії

Які дії водіїв завдають найбільшої шкоди автомобільним шинам

Автомобільні покришки – один із найважливіших елементів безпеки на дорозі. Однак існують нюанси, які можуть значно скоротити термін їхньої служби.

Ось як мінімум 10 способів швидко зносити гуму. Саме так автолюбителі "вбивають" свої шини.

1. Burnout

Burnout – це коли машина стоїть на місці та буксує провідною віссю. Цей метод швидко зношує гуму, особливо на потужних автомобілях. Деякі машини, такі як Ford Mustang, мають спеціальну опцію для виконання burnout, що дозволяє заблокувати передні колеса та "попалити" задні.

2. Драг-рейсинг

Драг-рейсинг — це гонки на короткі дистанції, де важлива максимальна швидкість на старті. Професійні гонщики знають, що спортивні шини швидко стають непридатними при такій експлуатації. Любителі, які стартують із вереском гуми на світлофорах, також мають пам’ятати про скорочення терміну служби покришок.

3. Дрифт

Дрифт — це керований занос, який також сильно зношує задні покришки. Потужність автомобіля відіграє ключову роль: чим потужніший двигун, тим швидше зношується гума.

4. Високі швидкості на поворотах

Не зменшуючи швидкості на поворотах, можна значно скоротити термін служби покришок. Чим більше вереск гуми при поворотах або гальмуванні, тим менше сезонів вона прослужить.

5. Якість дорожнього покриття

Старий асфальт із кам’яною крихтою може буквально вигризати гуму шматками. Глибокі ями та сторонні предмети на дорозі можуть пошкодити навіть нову гуму. Швидка їзда поганим асфальтом – перший ворог автомобільних шин.

6. Неправильний тиск у шинах

Сильно спущена покришка швидко зношується. Сучасні машини оснащені датчиками тиску, що допомагають контролювати цей параметр. Ігнорування попереджень бортового комп’ютера може призвести до серйозних проблем.

7. Літня експлуатація зимових шин

Зимові шини, які використовуються влітку, зношуються значно швидше. Літнє сонце та спека руйнують зимову гуму, що може скоротити її термін служби у два-три рази.

8. Неправильне зберігання

Зберігання шин у неопалюваному приміщенні взимку погіршує їх властивості. Покришки повинні зимувати у сухому та теплому приміщенні для збереження своїх характеристик.

9. Використання старих покришок

Рік випуску покришки – важливий параметр. Різниця між новою гумою та покришкою, що пролежала на складі три роки, дуже велика. Покришки старші за п’ять років вже не годяться для використання.

10. Несправна підвіска

Несправні елементи ходової частини автомобіля можуть швидко зношувати гуму. Регулярна перевірка та обслуговування підвіски допоможуть уникнути передчасного зношування покришок.

Кожен водій хоче, щоб його автомобіль служив довго та надійно. Дотримуючись цих порад, ви зможете значно продовжити термін служби ваших автомобільних покришок та забезпечити безпеку на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати шини "другої лінії" замість Michelin та Continental. У ціну цієї гуми не входять витрати на просування бренду та рекламу, тому вони дешевші.