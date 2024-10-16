Вночі Росія атакувала Тернопільщину: сталася пожежа

Люди не постраждали

Минулого вечора та ночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Незадовго до опівночі вибухи лунали у Києві, а вночі ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області.

Як повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, внаслідок ворожого удару виникла масштабна пожежа. Співробітникам ДСНС вдалося швидко локалізувати та ліквідувати займання. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Він додав, що до роботи над ліквідацією наслідків російської атаки було залучено 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки. Також в ній брали участь 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

Як поінформували у Повітряних Силах України, в ніч на 26 жовтня росіяни атакували Україну 136-ма ударними БпЛА. Крім того, ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині.

"Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", близько 7:30 16 жовтня пролунали вибухи у Києві. ППО працювала по російських "шахедах".