СБУ задержала одного из руководителей "Укрэнерго", в чем его обвиняют

Экспертиза подтвердила противоправные действия чиновника

Служба безопасности Украины задержала руководителя департамента безопасности НЭК "Укрэнерго". Он подозревается в оправдании российской агрессии. Чиновник, ответственный за охрану критических энергетических объектов Украины, попал в поле зрения спецслужбы из-за своих пророссийских высказываний.

Об этом говорится в сообщении СБУ. Сообщение, в частности, сделали и в своем официальном Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина не только одобрял атаки россиян на гражданские объекты, но делился информацией о последствиях обстрелов украинской энергетической инфраструктуры со своими знакомыми. Кроме того, он открыто выражал поддержку режиму Кремля и отрицал существование Украины как независимого государства.

Наиболее шокирующим оказалось, что высокопоставленный сотрудник государственного предприятия выражал желание массового убийства украинцев.

СБУ задержала подозреваемого в Киеве после тщательного документирования его деятельности. Экспертиза подтвердила противоправный характер высказываний чиновника.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом)", — говорится в сообщении .

Оперативное фото

В настоящее время мужчине за оправдание агрессии России грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Следствие также проверяет, не разглашал ли он государственную тайну.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Сумах СБУ устроила масштабные проверки. Во время мероприятий перекрывали некоторые улицы как для автомобилей, так и для пешеходов. Также сотрудники силовых служб проводили осмотр автомобилей, проверяли документы граждан и посещали места общего пользования.