В "Укренерго" нове призначення: ким замінили Кудрицького і що про нього відомо

"Укренерго" зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак та посилення її стійкості

Наглядова рада НЕК "Укренерго" після звільнення Володимира Кудрицького призначила виконувачем обов’язків голови правління Олексія Брехта. Останні два роки він був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Про це розповіли у прес-службі "Укренерго". Зазначається, що призначення набуло чинності 5 вересня, за кілька днів після звільнення колишнього голови правління.

"Головне завдання на сьогоднішній день – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів, – зазначив Олексій Брехт. – "Укренерго" відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечуватиме її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E – наш головний пріоритет”.

У компанії підкреслили, що "Укренерго" зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак та посилення її стійкості. Також серед цілей компанії — Поглиблення інтеграції в європейський енергетичний простір.

"Компанія і надалі дотримуватиметься практики корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме на прозоре обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління "Укренерго", - підсумували в "Укренерго".

Олексій Брехт: хто він і що про нього відомо

Професійну кар’єру розпочав у 1999 році у Київській ГАЕС.

Пізніше він очолив відокремлений підрозділ Укренерго "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України", до функцій якого входила розробка стандартів в електроенергетичній галузі, розробка плану розвитку мереж усієї енергосистеми України тощо.

У період з 2011 до 2016 року працював у НЕК "Укренерго". Тоді Олексій Брехт відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики. Також він систематизував та удосконалив процеси розвитку мережі ОЕС України, вперше організував розробку та впровадження технічної політики Укренерго.

Брехт працює у компанії "Укренерго" вже понад 23 роки, останні два роки він входив до складу правління, відповідав на запити відновлення та розвитку мережі системи передач.

Одружений. Є син та дочка.

"Телеграф" переглянув декларацію Олексія Брехта у реєстрі. Остання зареєстрована за 2020 рік. Там зазначено, що йому належить житловий будинок та гараж у Вишгороді Київської області. Його дружині належить земельна ділянка у селі Хотянівка Вишгородського району. У тому ж селі дружина Брехта має житловий будинок і гараж.

В автопарку сімейної пари дві машини – Opel Insignia 2017 року, який належить Брехту, та Hyundai Santa FE 2011, що належить його дружині.

На той момент загальний річний прибуток Олексія Брехта з основного місця роботи в "Укренерго" становив 3 676 069 гривень. Його дружина працювала у "Київобленерго". Її заробітна плата за рік становила 257 529 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишньому голові Володимиру Кудрицькому наприкінці серпня запропонували написати заяву на звільнення за власним бажанням. Його звільнення обговорювали на Ставці Верховного головнокомандувача.