Педагогу, який має право на відстрочку, вручили повістку: що робити в такому випадку

Потрібно зібрати пакет певних документів

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це стосується і педагогів, однак є нюанси.

Науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти, можуть отримати відстрочку лише за умови, що їх зайнятість складає не менше ніж 0,75 ставки. Пише РБК-Україна.

Окрім того, працівники, які викладають у закладах професійно-технічної та середньої освіти, також можуть розраховувати на відстрочку, але лише за дотриманням тієї ж умови зайнятості. Важливо зазначити, що технічний персонал, зокрема лаборанти, методисти та бібліотекарі, не мають права на відстрочку.

У випадку, якщо педагог, який має право на відстрочку, отримав повістку, він повинен звернутися до свого ТЦК з певними документами. Серед них:

Заява про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі. Оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме:

оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти, яка містить інформацію про те, що він працює в даному закладі за основним місцем роботи, з зазначенням найменування займаної ним посади (посад) та його педнавантаження на обійманій посаді не у годинах, а у відсотках ставки (наприклад: не "з педнавантаженням 12 годин", а "на 0,75 ставки");

посвідчена нотаріально копія документа про освіту та спеціальність;

посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеня (для наукових і науково-педагогічних працівників).

Нагадуємо, що закони про воєнний стан та загальну мобілізацію приймаються Верховною Радою з періодичністю 90 днів, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, зобов'язані оновлювати документи, що підтверджують це право, з урахуванням зазначеної періодичності.

Отже, освітяни, які мають відстрочку, повинні поновлювати її кожні три місяці, але не з дати оформлення відстрочки. Наприклад, останній раз воєнний стан подовжили до 9 листопада. Тобто, вже скоро тим, хто має відстрочку, потрібно буде знову відвідати ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що хлопців віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг". Тобто молоді люди зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження ВЛК.