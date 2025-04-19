Рубіо намагається тиснути на Україну, оскільки Трамп почувається безпорадним: в Axios пояснили нові заяви США

Трамп у приватній розмові зі своїм оточенням скаржився на те, що переговори щодо миру ведуть в глухий кут

Президент США Дональд Трамп та його оточення відчувають свою повну безпорадність у справі укладення миру між Україною та Росією. Саме тому Білий дім хоче або остаточно "вмити руки" та відмовитися від ідеї укласти мирну угоду щодо припинення війни в Україні, або натиснути на Україну, оскільки у Вашингтоні вважають її "слабкою ланкою". Заяви державного секретаря США Марко Рубіо щодо того, що США можуть відмовитися від посередництва у припиненні війни – це елемент тиску саме на Київ.

Про це пише видання Axios із посиланням низку джерел серед європейських дипломатів та американських чиновників. Зокрема, зазначається, що Трамп опинився на неприємній "розтяжці": він багато разів заявляв, що припинить війну між Україною та Росією через 24 години після вступу на посаду президента, а його представники провели чималу кількість переговорів. Реальний прогрес дорівнює нулю.

Саме тому Трамп у приватній розмові зі своїм оточенням скаржився на те, що переговори щодо миру ведуть в глухий кут. Президент США почувається жалюгідним та безпорадним, що конвертувалося у заяви Рубіо, оскільки держсекретар та поціновувач російських наративів Стів Віткофф були серед тих, кому скаржився Трамп.

Рубіо 18 квітня намагався донести розчарування Трампа до генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також до представників України, Франції, Британії та Німеччини, які зібралися у Парижі. Звідти й фрази Рубіо про "зараз у світі відбувається багато речей, на яких ми повинні зосередитися", та "якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль щодо мирного посередництва".

"Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу", – зазначив один зі співрозмовників видання.

Ще двоє дипломатів ЄС згадали, що Рубіо відкрито заявив: Трамп втрачає терпіння та може вийти з переговорного процесу. При цьому усі троє джерел кажуть, що заяви Рубіо здебільшого були спрямовані проти України, а не проти Росії, оскільки він ані слова не сказав про посилення тиску на Кремль. Те ж саме підтвердило джерело, близьке до уряду України. В контексті цього питання Київ більше хвилює можливе призупинення військової допомоги від США, якщо Вашингтон вийде з переговорного процесу, а не ображене самолюбство Трампа.

"Склалося враження, що Рубіо та Віткофф перебувають під сильним тиском з боку Трампа, і вони переспрямовують його на інших гравців", – резюмував ще один європейський дипломат.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США запропонували союзникам мирну ініціативу щодо завершення війни в Україні, яка передбачає низку поступок з української сторони на користь Росії – та жодних поступок з боку Кремля. План нібито передбачає збереження під контролем Москви окупованих територій, послаблення санкцій проти РФ та відмову України від прагнення вступити до НАТО. Натомість Росія повинна погодитися на повне припинення вогню.

Щобільше, Сполучені Штати готові визнати окупований український Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Втім, якщо Вашингтон спробує це реалізувати, на нього чекає низка проблем, оскільки для України це "червона лінія", а Європа ніколи не визнає окупацію росіянами українських земель.

Додамо, що заява Рубіо спричинила хвилю обурення серед українців. Зараз набирають популярності меми на адресу американського уряду, який вкотре "перевзувся", змінивши позицію щодо війни в Україні. У таких дописах часто використовують образ клоуна як символ того, наскільки абсурдно виглядає така зміна риторики. Мем натякає: спершу були гучні обіцянки, а потім — нові виправдання та зміщення фокуса.