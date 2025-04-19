Скільки ракет Taurus Німеччина може надати Україні: військовий експерт назвав цифру

Це буде важливий крок для посилення оборонного потенціалу, оскільки передача Taurus завжди була політичним питанням

Німеччина попри чергові "коричневі лінії" Росії може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Проте вона передасть їх не дуже багато – скоріше за все, не більше 100 штук, причому передавати буде двома партіями по 50 одиниць.

Про це сказав військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо". Катков послався на розмову керівника Повітряних сил Німеччини, який нещодавно назвав саме таку цифру та послідовність.

"Це реалістичні цифри, оскільки їх у Німеччини в боєздатному стані від 150 до 250, а загалом до 500. Тобто навіть якщо вони передадуть Україні сто ракет, це буде значна кількість. І це велика кількість уражених об'єктів РФ", – зазначив Катков.

На думку експерта, це буде важливий крок для посилення оборонного потенціалу, хоча передача 100 ракет, як зрозуміло, не призведе до миттєвої перемоги у війні. Катков додав, що ця ракета більше символ, оскільки передача Taurus завжди була політичним питанням.

"І ті червоні лінії з боку РФ, стосовно того, що передача Україні Storm Shadow або ATACMS призведе до участі у війні Франції, Великої Британії, США, наразі окупанти вже про це не згадують. І як тільки Taurus полетять по росіянах, а ми будемо сподіватися, що Мерц, очевидно новий очільник уряду Німеччини, на це піде, окупанти одразу забудуть про те, що колись говорили", – резюмував він.

Зазначимо, що перед виборами до Бундестагу в лютому цього року Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца.

Мерц ще перед виборами неодноразово підтверджував, що готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду. На виборах Мерц та його партія отримали перемогу. Зараз Мерц називає згоду Британії та Франції єдиною умовою постачання ракет. Велика Британія готова підтримати це рішення.