ЗСУ відкинули росіян на Покровському напрямку, проте ворог також має просування (карта боїв)

Точаться запеклі бої

Війна Росії проти України триває 1151 день, ЗСУ відкинули росіян на одному з напрямків. Проте у ворога також є просування.ворог просунувся в інших місцях.

За даними аналітиків DeepState, Сили Оборони України відкинули противника в Удачному. Це селище на Покровському напрямку в Донецькій області, розташоване приблизно у 5-6 км від адмінмежі з Дніпропетровщиною.

Проте російська армія мала просування в інших місцях Донеччини. Ворог просунувся в Сухій Балці поблизу селища Нью-Йорк та біля Нового (Лиманський напрямок).

Інформація про фронт від Генштабу ЗСУ

У Генштабі повідомили, що станом на 22:00 18 квітня з початку доби на фронті сталося 124 бойових зіткнення. На Покровському напрямку росіяни намагалися прорватися 46 разів. Бої точилися у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

"Сьогодні (18 квітня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, п’ять пунктів управління БпЛА, міномет, два засоби РЕБ, засіб супутникового зв’язку, дев’ять БпЛА; також пошкодили самохідну артилерійську установку, танк, дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три мотоцикли", — додали у Генштабі.

На Торецькому напрямку відбулося 21 боєзіткнення. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 16 атак. Вони атакували поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім атак загарбників. Бої йшли у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

Нагадаємо, військовий льотчик, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA, що росіяни "промацують" лінію бойового зіткнення, щоб після накопичення живої сили та техніки перейти в наступ на ослабленій ділянці фронту. Однак вони не стануть ломитися на сильні позиції ЗСУ.