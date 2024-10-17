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Больше чем "набридло": украинские идиомы для выражения усталости и раздражения

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Как сказать "набридло", но гораздо ярче
Как сказать "набридло", но гораздо ярче. Фото Коллаж "Телеграфа"

Колоритные украинские изречения для вашего словаря

Украинский язык чрезвычайно богат выражениями, которые помогают нам точно и ярко выразить свои эмоции. Когда что-то надоедает или раздражает, мы часто говорим "набридло".

Но на самом деле у нас есть целый ряд точных идиом, которые придадут нашей речи выразительности и национального колорита. Рассмотрим эти яркие альтернативы.

Синонимы и идиомы для "надоело":

  1. В'їлося в печінки: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Ці постійні перебої зі світлом вже в'їлися в печінки."
  2. Дійняло до живого: что-то настолько сильно надоело, чт задело за живое. Пример: "Його постійні скарги вже дійняли до живого."
  3. Допекло до живих печінок: что-то очень сильно надоело, вызывает сильное раздражение. Пример: "Ці нескінченні обстріли допекли до живих печінок."
  4. Сидить в печінках: что-то постоянно раздражает, не дет покоя. Пример: "Ця проблема вже давно сидить в печінках у всього колективу."
  5. Остогидло: стало неприятным из-за постоянного повторения. Пример: "Остогидло слухати одні й ті самі виправдання."
  6. Осточортіло: очень надоело, стало невыносимым. Пример: "Осточортіло чекати на обіцяні реформи."
  7. Обридло: стало неприятным, надоело. Пример: "Обридло постійно нагадувати про дедлайни."
  8. Надокучило: стало неприятным из-за слишком частого повторения. Пример: "Надокучило щодня чути про нові проблеми."
  9. Дістало: сильно надоело, допекло. Пример: "Мене вже дістали ці постійні затримки."
  10. Остобісіло: стало невыносимым, очень надоело. Пример: "Остобісіло постійно виправляти чужі помилки."
  11. Навернуло оскому: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Від цих одноманітних завдань вже навернуло оскому."
  12. Стоїть кілком у горлі: что-то очень надоело, вызывает отвращение. Пример: "Ця тема вже стоїть кілком у горлі у всіх співробітників."
  13. Сидить в зубах: что-то очень надоело, постоянно раздражает. Пример: "Ця пісня вже сидить в зубах у всіх радіослухачів."

Так что даже если ситуация "дійняла до живого" или "в'їлася в печінки", помните: наш язык дает нам множество способов выразить свои эмоции метко и красочно. Говорите по-украински правильно и колоритно, обогащая свою речь этими яркими выражениями!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать колоритнее по-украински о безделье. Ведь "плювати в стелю" – это калька.

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