Больше чем "набридло": украинские идиомы для выражения усталости и раздражения

Колоритные украинские изречения для вашего словаря

Украинский язык чрезвычайно богат выражениями, которые помогают нам точно и ярко выразить свои эмоции. Когда что-то надоедает или раздражает, мы часто говорим "набридло".

Но на самом деле у нас есть целый ряд точных идиом, которые придадут нашей речи выразительности и национального колорита. Рассмотрим эти яркие альтернативы.

Синонимы и идиомы для "надоело":

В'їлося в печінки: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Ці постійні перебої зі світлом вже в'їлися в печінки." Дійняло до живого: что-то настолько сильно надоело, чт задело за живое. Пример: "Його постійні скарги вже дійняли до живого." Допекло до живих печінок: что-то очень сильно надоело, вызывает сильное раздражение. Пример: "Ці нескінченні обстріли допекли до живих печінок." Сидить в печінках: что-то постоянно раздражает, не дет покоя. Пример: "Ця проблема вже давно сидить в печінках у всього колективу." Остогидло: стало неприятным из-за постоянного повторения. Пример: "Остогидло слухати одні й ті самі виправдання." Осточортіло: очень надоело, стало невыносимым. Пример: "Осточортіло чекати на обіцяні реформи." Обридло: стало неприятным, надоело. Пример: "Обридло постійно нагадувати про дедлайни." Надокучило: стало неприятным из-за слишком частого повторения. Пример: "Надокучило щодня чути про нові проблеми." Дістало: сильно надоело, допекло. Пример: "Мене вже дістали ці постійні затримки." Остобісіло: стало невыносимым, очень надоело. Пример: "Остобісіло постійно виправляти чужі помилки." Навернуло оскому: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Від цих одноманітних завдань вже навернуло оскому." Стоїть кілком у горлі: что-то очень надоело, вызывает отвращение. Пример: "Ця тема вже стоїть кілком у горлі у всіх співробітників." Сидить в зубах: что-то очень надоело, постоянно раздражает. Пример: "Ця пісня вже сидить в зубах у всіх радіослухачів."

Так что даже если ситуация "дійняла до живого" или "в'їлася в печінки", помните: наш язык дает нам множество способов выразить свои эмоции метко и красочно. Говорите по-украински правильно и колоритно, обогащая свою речь этими яркими выражениями!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать колоритнее по-украински о безделье. Ведь "плювати в стелю" – это калька.