Больше чем "набридло": украинские идиомы для выражения усталости и раздражения
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Колоритные украинские изречения для вашего словаря
Украинский язык чрезвычайно богат выражениями, которые помогают нам точно и ярко выразить свои эмоции. Когда что-то надоедает или раздражает, мы часто говорим "набридло".
Но на самом деле у нас есть целый ряд точных идиом, которые придадут нашей речи выразительности и национального колорита. Рассмотрим эти яркие альтернативы.
Синонимы и идиомы для "надоело":
- В'їлося в печінки: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Ці постійні перебої зі світлом вже в'їлися в печінки."
- Дійняло до живого: что-то настолько сильно надоело, чт задело за живое. Пример: "Його постійні скарги вже дійняли до живого."
- Допекло до живих печінок: что-то очень сильно надоело, вызывает сильное раздражение. Пример: "Ці нескінченні обстріли допекли до живих печінок."
- Сидить в печінках: что-то постоянно раздражает, не дет покоя. Пример: "Ця проблема вже давно сидить в печінках у всього колективу."
- Остогидло: стало неприятным из-за постоянного повторения. Пример: "Остогидло слухати одні й ті самі виправдання."
- Осточортіло: очень надоело, стало невыносимым. Пример: "Осточортіло чекати на обіцяні реформи."
- Обридло: стало неприятным, надоело. Пример: "Обридло постійно нагадувати про дедлайни."
- Надокучило: стало неприятным из-за слишком частого повторения. Пример: "Надокучило щодня чути про нові проблеми."
- Дістало: сильно надоело, допекло. Пример: "Мене вже дістали ці постійні затримки."
- Остобісіло: стало невыносимым, очень надоело. Пример: "Остобісіло постійно виправляти чужі помилки."
- Навернуло оскому: что-то настолько надоело, что вызывает физический дискомфорт. Пример: "Від цих одноманітних завдань вже навернуло оскому."
- Стоїть кілком у горлі: что-то очень надоело, вызывает отвращение. Пример: "Ця тема вже стоїть кілком у горлі у всіх співробітників."
- Сидить в зубах: что-то очень надоело, постоянно раздражает. Пример: "Ця пісня вже сидить в зубах у всіх радіослухачів."
Так что даже если ситуация "дійняла до живого" или "в'їлася в печінки", помните: наш язык дает нам множество способов выразить свои эмоции метко и красочно. Говорите по-украински правильно и колоритно, обогащая свою речь этими яркими выражениями!
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