Росіяни тиснуть та мають просування на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

Тривають запеклі бої

Йде 968-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 17 жовтня, росіяни мали просування у Донецькій області. На фронті з початку доби станом на 22:00 сталося 191 бойове зіткнення.

Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного, повідомили аналітики DeepState. Зміни лінії фронту показано на карті.

Як поінформував Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму зведенні станом на 22:00 17 жовтня, на Краматорському напрямку на той час відбулося 8 бойових зіткнень. Ворог наступав в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.

На Курахівському напрямку, до якого належить Цукурине, на момент публікації зведення сталося 45 бойових зіткнень. Росіяни активно намагалися просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного.

"Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", — додали у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", аналітик Deep State Роман Погорілий вважає, що загрози оточення Торецька наразі немає. Проте ворог все далі і глибше просочується в місто. Продовжуються дуже складні міські бої.