Сили оборони викинули росіян з села на Харківщині, але ворог просунувся на Донеччині (карта та відео)

Сили Оборони потіснили ворога

Триває 969-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, наші захисники зачистили від росіян Кругляківку Куп’янського району, а росіяни мають просування на Донеччині.

Про зміни на фронті повідомили аналітики DeepState. За їх даними наші воїни відкинули ворога у Кругляківці. Натомість росіяни просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару. Відповідні зміни позначено на карті.

Кругляківку звільнили та зачистили від російських окупантів воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Операція тривала тиждень — з 7 по 14 жовтня, повідомили у ГУР.

Ворог опирався та намагався контратакувати, однак розвідники відбили штурм та витіснили росіян. Окупанти втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях.

"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон — отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників. У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано", — йдеться у повідомленні.

Як писав "Телеграф", військовослужбовиця на позивний "Акула" розповіла, як впливає зміна погоди на ситуацію на фронті. Опади та морози погіршують просування військової техніки та бійців як з нашої сторони, так і зі сторони росіян.