Від популярної ведучої "Без Табу" до нардепки: куди зникла і як виглядає зараз Ольга Герасимʼюк
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Екстелеведуча працює у державній структурі
Чимало публічних особистостей, які були на піку популярності, в один момент зникають з радарів. Так, популярною телеведучою свого часу була Ольга Герасим'юк, яка згодом перейшла у політику.
Зараз Ольга обіймає високу посаду в медійному органі — очолює Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. А починала вона з кар'єри журналіста. Більше про шлях Герасим'юк, і як вона живе зараз — знає "Телеграф".
Що відомо про Ольгу Герасим'юк
Жінка народилась в 1958 році на Полтавщині. Вона навчалась на журналіста в Київському державному університеті імені Шевченка. Загалом Герасим'юк упродовж 17 років працювала в друкованих ЗМІ.
Почала кар'єру в газеті "Комсомолець Полтавщини", де працювала кореспонденткою. Була редактором журналу "Людина і світ" та інформаційного агентства УНІАН.
Будучи журналісткою, стажувалась у міжнародних медіа, зокрема USNews&WorldReport; GannettNewsService. Певний час працювала позаштатним кореспондентом ВВС. Також жінка навчалась у магістратурі Дипломатичної академії за спеціальністю "зовнішня політика".
У 1995 році Ольга дебютувала на телеканалі "Нова мова" у програмі "Післямова". Пізніше вела програму "Проти ночі", документальні спецпроєкти "Особливий погляд", "Версії Ольги Герасим'юк".
Водночас масштабну популярність ведуча отримала у шоу "Без табу". Це була найпопулярніша програма на українському телебаченні кінця 90-х — початку 2000-х. У ній розповідали реальні історії людей та порушували важливі соціальні проблеми.
Крім цього, працювала ведучою програм "Хочу і буду", "Іду на ви", а невдовзі стала генеральною продюсеркою "1+1". Герасим'юк активно підтримувала тодішнього президента Віктора Ющенка та вважала його "справжнім українським президентом". Тому вона брала участь у Помаранчевій революції.
А у 2006 році Ольга вирішила спробувати себе в політиці. Вона потрапила у парламент у 2006 році від блоку Ющенка "Наша Україна". Паралельно входила до Комітету з питань свободи слова та інформації. Очолювала підкомітет із питань співробітництва з НАТО комітету з питань європейської інтеграції.
Критикувала серіал "Останній москаль" за те, що творці погано обізнані в Карпатах і гуцулах, натомість пропонують лише анекдоти.
У 2012 році знову балотувалась у Верховну Раду від партії "УДАР" Віталія Кличка, утім, не пройшла. Згодом вела власну програму "Подорожні" на каналі "Перший", в якій глядачі знайомилися з історіями цікавих особистостей.
Протягом 6 років була першим заступником голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. А у 2020 році Герасим'юк очолила цей медійний державний орган.
Де зараз Герасим'юк
Зараз Ольга Герасим'юк продовжує бути головою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Також жінка очолює Національний комітет ЮНЕСКО "Інформація для всіх".
У березні 2024 року в мережі почав ширитися ролик про смерть колишньої телеведучої. Герасим'юк повідомила, що відео створили за допомогою ШІ, а з неї все добре.
На своїй сторінці у фейсбуці Ольга поширює дописи про війну, злочини країни-агресорки, згадки про важливі історичні події. А в жовтні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення почала співпрацювати з благодійною організацією Veteran Hub. Вони планують навчати населення, як правильно комунікувати про військових, щоб уникати некоректних висловлювань.
Крім цього, Герасим'юк керує проєктом "Школи Лохвицького земства за проєктом О. Сластіона". Його суть полягає у відновленні шкіл на Полтавщині.
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