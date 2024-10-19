Від популярної ведучої "Без Табу" до нардепки: куди зникла і як виглядає зараз Ольга Герасимʼюк

Екстелеведуча працює у державній структурі

Чимало публічних особистостей, які були на піку популярності, в один момент зникають з радарів. Так, популярною телеведучою свого часу була Ольга Герасим'юк, яка згодом перейшла у політику.

Зараз Ольга обіймає високу посаду в медійному органі — очолює Національну раду з питань телебачення і радіомовлення. А починала вона з кар'єри журналіста. Більше про шлях Герасим'юк, і як вона живе зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про Ольгу Герасим'юк

Жінка народилась в 1958 році на Полтавщині. Вона навчалась на журналіста в Київському державному університеті імені Шевченка. Загалом Герасим'юк упродовж 17 років працювала в друкованих ЗМІ.

Почала кар'єру в газеті "Комсомолець Полтавщини", де працювала кореспонденткою. Була редактором журналу "Людина і світ" та інформаційного агентства УНІАН.

Будучи журналісткою, стажувалась у міжнародних медіа, зокрема USNews&WorldReport; GannettNewsService. Певний час працювала позаштатним кореспондентом ВВС. Також жінка навчалась у магістратурі Дипломатичної академії за спеціальністю "зовнішня політика".

У 1995 році Ольга дебютувала на телеканалі "Нова мова" у програмі "Післямова". Пізніше вела програму "Проти ночі", документальні спецпроєкти "Особливий погляд", "Версії Ольги Герасим'юк".

Фото з мережі

Водночас масштабну популярність ведуча отримала у шоу "Без табу". Це була найпопулярніша програма на українському телебаченні кінця 90-х — початку 2000-х. У ній розповідали реальні історії людей та порушували важливі соціальні проблеми.

Крім цього, працювала ведучою програм "Хочу і буду", "Іду на ви", а невдовзі стала генеральною продюсеркою "1+1". Герасим'юк активно підтримувала тодішнього президента Віктора Ющенка та вважала його "справжнім українським президентом". Тому вона брала участь у Помаранчевій революції.

А у 2006 році Ольга вирішила спробувати себе в політиці. Вона потрапила у парламент у 2006 році від блоку Ющенка "Наша Україна". Паралельно входила до Комітету з питань свободи слова та інформації. Очолювала підкомітет із питань співробітництва з НАТО комітету з питань європейської інтеграції.

Критикувала серіал "Останній москаль" за те, що творці погано обізнані в Карпатах і гуцулах, натомість пропонують лише анекдоти.

У 2012 році знову балотувалась у Верховну Раду від партії "УДАР" Віталія Кличка, утім, не пройшла. Згодом вела власну програму "Подорожні" на каналі "Перший", в якій глядачі знайомилися з історіями цікавих особистостей.

Фото з мережі

Протягом 6 років була першим заступником голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. А у 2020 році Герасим'юк очолила цей медійний державний орган.

Де зараз Герасим'юк

Зараз Ольга Герасим'юк продовжує бути головою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Також жінка очолює Національний комітет ЮНЕСКО "Інформація для всіх".

Фото з фейсбуку Ольги Герасим'юк

У березні 2024 року в мережі почав ширитися ролик про смерть колишньої телеведучої. Герасим'юк повідомила, що відео створили за допомогою ШІ, а з неї все добре.

На своїй сторінці у фейсбуці Ольга поширює дописи про війну, злочини країни-агресорки, згадки про важливі історичні події. А в жовтні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення почала співпрацювати з благодійною організацією Veteran Hub. Вони планують навчати населення, як правильно комунікувати про військових, щоб уникати некоректних висловлювань.

Фото з фейсбуку Ольги Герасим'юк

Крім цього, Герасим'юк керує проєктом "Школи Лохвицького земства за проєктом О. Сластіона". Його суть полягає у відновленні шкіл на Полтавщині.

Фото з фейсбуку Ольги Герасим'юк

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