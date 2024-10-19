От популярной ведущей "Без Табу" к нардепке: куда исчезла и как выглядит сейчас Ольга Герасимьюк

Экс-телеведущая работает в государственной структуре

Многие публичные личности, которые были на пике популярности, в один момент исчезают с радаров. Так, популярной телеведущей в свое время была Ольга Герасимьюк, которая впоследствии перешла в политику.

Сейчас Ольга занимает высокий пост в медийном органе — возглавляет Национальный совет по телевидению и радиовещанию. А начинала она с карьеры журналиста. Больше о пути Герасимьюк, и как она живет сейчас — знает "Телеграф".

Что известно об Ольге Герасимьюке

Женщина родилась в 1958 году в Полтавской области. Она училась на журналиста в Киевском государственном университете имени Шевченко. В общей сложности Герасимьюк на протяжении 17 лет работала в печатных СМИ.

Начала карьеру в газете "Комсомолец Полтавщины", где работала корреспонденткой. Была редактором журнала "Человек и мир" и информационного агентства УНИАН.

Будучи журналисткой, стажировалась в международных медиа, в частности USNews&WorldReport; GannettNewsService. Некоторое время работала внештатным корреспондентом BBC. Также женщина училась в магистратуре Дипломатической академии по специальности "внешняя политика".

В 1995 году Ольга дебютировала на телеканале "Нова мова" в программе "Післямова". Позже вела программу "Против ночи", документальные спецпроекты "Особый взгляд", "Версии Ольги Герасимьюк".

Фото из сети

В то же время, масштабную популярность ведущая получила в шоу "Без табу". Это была самая популярная программа на украинском телевидении конца 90-х — начале 2000-х. В ней рассказывали реальные истории людей и поднимали важные социальные проблемы.

Кроме этого, работала ведущей программ "Хочу и буду", "Иду на вы", а вскоре стала генеральным продюсером "1+1". Герасимьюк активно поддерживала тогдашнего президента Виктора Ющенко и считала его "настоящим украинским президентом". Поэтому она участвовала в Оранжевой революции.

А в 2006 году Ольга решила попробовать себя в политике. Она попала в парламент в 2006 году от блока Ющенко "Наша Украина". Параллельно входила в Комитет по свободе слова и информации. Возглавляла подкомитет по сотрудничеству с НАТО комитета по европейской интеграции.

Критиковала сериал "Последний москаль" за то, что создатели плохо осведомлены в Карпатах и гуцулах, но предлагают только анекдоты.

В 2012 году снова баллотировалась в Верховную Раду от партии "УДАР" Виталия Кличко, однако, не прошла. Затем вела собственную программу "Подорожні" на канале "Первый", в которой зрители знакомились с историями интересных личностей.

Фото из сети

В течение 6 лет была первым заместителем председателя Национального совета по телевидению и радиовещанию. А в 2020 году Герасимьюк возглавила этот медийный государственный орган.

Где сейчас Герасимьюк

Сейчас Ольга Герасимьюк продолжает быть председателем Национального совета по телевидению и радиовещанию. Также женщина возглавляет Национальный комитет ЮНЕСКО "Информация всем".

Фото из фейсбука Ольги Герасимьюк

В марте 2024 года в сети начал распространяться ролик о смерти бывшей телеведущей. Герасимьюк сообщила, что видео создали с помощью ИИ, а с ней все хорошо.

На своей странице в фейсбуке Ольга распространяет дописы о войне, преступлениях страны-агрессора, упоминания о важных исторических событиях. А в октябре Нацсовет по телевидению и радиовещанию начал сотрудничать с благотворительной организацией Veteran Hub. Они планируют учить население, как правильно коммуницировать о военных, чтобы избегать некорректных высказываний.

Фото из фейсбука Ольги Герасимьюк

Кроме этого, Герасимьюк руководит проектом "Школы Лохвицкого земства по проекту А. Сластиона". Его суть состоит в восстановлении школ на Полтавщине.

Фото из фейсбука Ольги Герасимьюк

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