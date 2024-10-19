Під час атаки на Київ помітили нові російські безпілотники (відео)

Дрони відрізняються від "шахедів"

Зранку у суботу, 19 жовтня, під час масованої атаки російськими безпілотниками, над Києвом помітили новий БпЛА. Від вже прикро відомих "шахедів" цей відрізняється, як формою та і звуком.

БпЛА потрапив на камери очевидців. Відео завантажили і показали у місцевих пабліках.

"Над Києвом вранці зафіксували новий русн@вий БпЛА: він відрізняється від "шахеда" формою та звуком", — йдеться у повідомленні.

В іншому пабліку знайшли інформацію про те, що безпілотник помітили над Бортничами, що у Дарницькому районі Києва. Ворожий БпЛА, як стверджується, рухався у напрямку Конча-Заспа. За ним помітили ще один.

Станом на 9 ранку моніторингові канали писали про те, що з Чернігівщини напрямком на Київщину фіксують нові ворожі безпілотники.

"Декілька БпЛА кружляють на Черкащині. Рухаються з Полтавщини на Черкащину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок нічної атаки безпілотниками у Києві, у квартиру місцевої жительки, залетів уламок ворожого БпЛА.

Також ми писали про те, що росіяни атакували Одесу ракетами та безпілотниками. Є руйнування.