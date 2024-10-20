Росія готує масований обстріл України? ЗМІ вказали на важливу деталь

Раніше про це попереджав військовий експерт

Останнім часом Росія скоротила використання крилатих та балістичних ракет для ударів по Україні. Це може свідчити про можливе вичерпання запасів ракет або про підготовку до масованого удару.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF. Зазначається, що понад тиждень Росія атакувала Україну лише безпілотниками та зрідка деякими зенітними ракетами С-300, що працювали в режимі земля-земля. При цьому, за даними журналістів, не було випущено жодної крилатої чи балістичної ракети.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Росія скорочує виробництво крилатих і балістичних ракет, а існуючі запаси вичерпуються. Інша можливість полягає в тому, що Росія накопичує таку зброю для більш масштабного концентрованого удару по Україні", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що масований удар, ймовірно, буде націлений на енергетичну інфраструктуру України. З початком опалювального сезону такий удар стає все більш зручним з російської точки зору.

Нагадаємо, генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Росія має можливість завдати масованого удару по Україні. У ньому можуть бути використані сотні дронів "Шахед" та сотні ракет одночасно.