Елітний Jaguar під виглядом гуманітарки: благодійний фонд потрапив у скандал на Рівненщині

Авто прямувало з Литви

В Україні знову під виглядом гуманітарної допомоги намагалися ввезти елітні автомобілі. Ця схема дозволяє уникнути сплати митних зборів, оскільки благодійні вантажі звільняються від оподаткування.

Прикордонники та митники регулярно виявляють такі спроби. Нещодавно на Львівщині стався черговий випадок, який привернув увагу правоохоронців. Про це розповіли у 7 прикордонному Карпатському загоні.

На пункті пропуску "Грушів" у Львівській області прикордонники викрили спробу незаконного ввезення автомобіля Jaguar 2009 року випуску. Транспортний засіб прямував з Литви та, згідно з документами, мав бути доставлений як гуманітарна допомога до одного з благодійних фондів у Рівному.

Під час перевірки співробітники Львівського прикордонного загону виявили невідповідність у документації. З'ясувалося, що зазначений у паперах благодійний фонд не очікував на отримання цього автомобіля. Це одразу викликало підозру у правоохоронців.

Після ретельного огляду та перевірки всіх документів митники прийняли рішення про вилучення транспортного засобу. Було складено протокол про порушення митних правил, що є стандартною процедурою у таких випадках.

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