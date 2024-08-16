Мільйонні борги за податки, але розкішне життя та авто: скандальному блогеру прилетіла підозра

В ході обшуків детективи БЕБ заарештували 8 транспортних засобів — серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у столиці

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. У ЗМІ повідомляють, що нібито йдеться про блогера Олександра Слобоженка.

Було встановлено, що підозрюваний залучив кількох осіб до своєї діяльності. Всі вони з кола його знайомих і мають спеціальні знання з інформаційних технологій для отримання незаконних доходів від роботи в інтернеті. Про це 16 серпня повідомляє пресслужба БЕБ.

"У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) — рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", — йдеться в повідомленні.

Також з’ясувалося, що засновник компанії керував роботою комерційної структури, а довірена особа займалася обліком отриманих коштів, видачею заробітної плати працівникам тощо.

Для приховування доходів та ухилення від сплати податків та зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платник податків в органах ДПС України. Трудові договори із працівниками не укладалися. Також керівник компанії вів механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном у готівку, які отримували у пунктах обмін валюти.

Водночас довірені особи реєстрували криптогаманці під своїми документами та даними. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали у долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися", — Наголосили в БЕБ.

Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків. Далі підозрюваний легалізував кошти злочинним шляхом. Він придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівника компанії у скоєнні кримінального злочину за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В ході обшуків детективи БЕБ заарештували 8 транспортних засобів — серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у столиці.

Про кого йдеться

За даними видання "Українська правда", йдеться про блогера Олександра Слобоженка. Раніше він уже встиг засвітитися у розслідуванні "УП" під назвою "Слобоженко та компанія. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації".

Олександр Слобоженко народився 3 серпня 1998 року у Білогородці Київської області. Закінчив гімназію "Академія" та Київський коледж зв’язку, де навчався на факультеті розробки програмного забезпечення.

У листопаді 2019 року заснував власну медіабаїнгову компанію Traffic Devils. Компанія займається медіабаїнгом – покупкою трафіку на одному ресурсі та перенаправленням на інший. Зараз компанія має чотири офіси у різних містах. Основна ніша роботи – гемблінг.

Слобоженко має 17 автомобілів, серед яких Lamborghini Urus, Ferrari 488 Spider, Mercedes-Benz G63 AMG, BMW M5, Audi RS6, Porsche Panamera. Також мріє про Bugatti Chiron, який коштує понад $3 млн. При цьому майже всю власність Олександра записано на його матір та бабусю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після розслідування журналістів Слобоженко тривалий час мовчав, але потім вирішив відповісти, але невдало.