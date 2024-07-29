"Без чорного "Ягуара" війну не виграємо": у Львові помітили елітні авто на військових номерах
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Ймовірність, що ці машини дійсно належать військовослужбовцям, невелика
У соцмережах поширюють фото елітних автомобілів на військових номерах. Так, на дорогах Львову були помічені мінімум три дорогі машини, які навряд використовуються військовослужбовцями.
Йдеться про Jaguar ev400, Mercedes-Benz G500 та BMW M5 F90. Фото автомобілів опублікував один з місцевих телеграм-каналів.
У Львові помітили елітні машини з військовими номерами
У соцмережах бурхливо відреагували на елітні машини з військовими номерами. Коментатори сумніваються, що ці автомобілі дійсно є транспортом представників Сил оборони. "Телеграф" зібрав реакції соцмереж.
Коментатори по-різному реагують на розкішні авто з військовими номерами. Хтось написав гнівні повідомлення, а для когось це було приводом для гумору.
У соцмережах писали різне, зокрема:
- "Фортеця радує око";
- "ТЦКшники вийшли на новий рівень";
- "Перемога близько";
- "Фортеця Львів";
- "Батальйон пристосуванці";
- "Треба збір на бензин оголосити, а то жеруть вони немало, треба допомогти хлопцям";
- "Без чорного "Ягуара" війну не виграємо".
Для довідки: в Україні для автомобілів, які належать представникам Міністерства оборони, створені окремі номери. Стандарт був розроблений ще у 1995 році. На чорному тлі написані білі символи.
"Телеграф" раніше писав, що у Києві невідомі спалили медевак 3 ОШБр. Камера зафіксувала осіб, які це зробили.