"Без чорного "Ягуара" війну не виграємо": у Львові помітили елітні авто на військових номерах

Ймовірність, що ці машини дійсно належать військовослужбовцям, невелика

У соцмережах поширюють фото елітних автомобілів на військових номерах. Так, на дорогах Львову були помічені мінімум три дорогі машини, які навряд використовуються військовослужбовцями.

Йдеться про Jaguar ev400, Mercedes-Benz G500 та BMW M5 F90. Фото автомобілів опублікував один з місцевих телеграм-каналів.

У Львові помітили елітні машини з військовими номерами

У соцмережах бурхливо відреагували на елітні машини з військовими номерами. Коментатори сумніваються, що ці автомобілі дійсно є транспортом представників Сил оборони. "Телеграф" зібрав реакції соцмереж.

Коментатори по-різному реагують на розкішні авто з військовими номерами. Хтось написав гнівні повідомлення, а для когось це було приводом для гумору.

У соцмережах писали різне, зокрема:

"Фортеця радує око";

"ТЦКшники вийшли на новий рівень";

"Перемога близько";

"Фортеця Львів";

"Батальйон пристосуванці";

"Треба збір на бензин оголосити, а то жеруть вони немало, треба допомогти хлопцям";

"Без чорного "Ягуара" війну не виграємо".

Для довідки: в Україні для автомобілів, які належать представникам Міністерства оборони, створені окремі номери. Стандарт був розроблений ще у 1995 році. На чорному тлі написані білі символи.

"Телеграф" раніше писав, що у Києві невідомі спалили медевак 3 ОШБр. Камера зафіксувала осіб, які це зробили.