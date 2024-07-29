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"Без чорного "Ягуара" війну не виграємо": у Львові помітили елітні авто на військових номерах

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Українці вже написали, що думають стосовно цієї ситуації Новина оновлена 29 липня 2024, 20:52
Українці вже написали, що думають стосовно цієї ситуації. Фото Колаж "Телеграфу"

Ймовірність, що ці машини дійсно належать військовослужбовцям, невелика

У соцмережах поширюють фото елітних автомобілів на військових номерах. Так, на дорогах Львову були помічені мінімум три дорогі машини, які навряд використовуються військовослужбовцями.

Йдеться про Jaguar ev400, Mercedes-Benz G500 та BMW M5 F90. Фото автомобілів опублікував один з місцевих телеграм-каналів.

У Львові помітили елітні машини з військовими номерами

У соцмережах бурхливо відреагували на елітні машини з військовими номерами. Коментатори сумніваються, що ці автомобілі дійсно є транспортом представників Сил оборони. "Телеграф" зібрав реакції соцмереж.

Коментатори по-різному реагують на розкішні авто з військовими номерами. Хтось написав гнівні повідомлення, а для когось це було приводом для гумору.

У соцмережах писали різне, зокрема:

  • "Фортеця радує око";
  • "ТЦКшники вийшли на новий рівень";
  • "Перемога близько";
  • "Фортеця Львів";
  • "Батальйон пристосуванці";
  • "Треба збір на бензин оголосити, а то жеруть вони немало, треба допомогти хлопцям";
  • "Без чорного "Ягуара" війну не виграємо".

Для довідки: в Україні для автомобілів, які належать представникам Міністерства оборони, створені окремі номери. Стандарт був розроблений ще у 1995 році. На чорному тлі написані білі символи.

"Телеграф" раніше писав, що у Києві невідомі спалили медевак 3 ОШБр. Камера зафіксувала осіб, які це зробили.

Теги:
#Львів #Соцмережі #Автомобілі