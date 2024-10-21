Элитный Jaguar под видом гуманитарки: благотворительный фонд попал в скандал в Ровенской области

Авто следовало из Литвы

В Украине снова под видом гуманитарной помощи пытались ввезти элитные автомобили. Эта схема позволяет избежать уплаты таможенных пошлин, поскольку благотворительные грузы освобождаются от налогообложения.

Недавно на Львовщине произошел очередной случай ввезения дорогих авто под видом гуманитарки. Об этом рассказали в 7 пограничном Карпатском загоне.

На пункте пропуска "Грушев" во Львовской области пограничники разоблачили попытку незаконного ввоза автомобиля Jaguar 2009 года выпуска. Транспортное средство направлялось из Литвы и, согласно документам, должно было быть доставлено как гуманитарная помощь в один из благотворительных фондов в Ровно.

В ходе проверки сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили несоответствие в документации. Выяснилось, что указанный в бумагах благотворительный фонд не ожидал получения этого автомобиля. Это сразу вызвало подозрение у правоохранителей.

После тщательного досмотра и проверки всех документов таможенники приняли решение об изъятии транспортного средства. Был составлен протокол о нарушении таможенных правил, являющийся стандартной процедурой в таких случаях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Финляндии задержаны подозреваемые в отмывании средств Минобороны. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.