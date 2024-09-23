Автопарк українських нардепів росте навіть під час війни: у кого з’явилися елітні машини (розслідування)

Дорогі покупки у деклараціях не з’являються

Народні депутати під час війни продовжують купувати дорогі автомобілі. При цьому у їх деклараціях зазвичай дорогі покупки не вказуються.

Так у новому розслідуванні журналісти Bihus Info показали оновлення автопарку у чотирьох із них. Йдеться про Сергія Мінька ("Довіра"), Богдана Кіцака та Сергія Мандзія ("Слуга народу"), а також Анатолія Урбінського ("За майбутнє").

Машини записані або на родичів нардепів, або на зв’язані з ними компанії.

Зокрема, у Мінько виявили BMW X7 2022 випуску. Зазначається, що купив він його у 2024 році, і тоді вони коштували близько 90 тисяч доларів.

Також журналісти помітили, що з маєтку, де мешкає родина нардепа, Мінько виїхав на Mercedes GLE 53 AMG 2023 року вартістю 120 тисяч. Цих автомобілів у декларації парламентарія немає.

У "слуги" Сергія Мандзія з’явилася Toyota Land Cruiser Prado, вартістю не менше 55 тисяч доларів. Автомобіль записано на компанію "Системи для бізнесу 2", яка йому і належить.

Богдан Кіцак до Ради приїжджає на Toyota RAV 4 вартістю 36 тисяч доларів. Журналісти кажуть, що ця машина записана на його матір, яка не мешкає в Україні.

Сам нардеп спочатку говорив, що у нього немає свого автомобіля, але коли його помітили біля вказаної "Тойоти" все ж таки визнав її наявність. За словами Кіцака, він придбав транспортний засіб після продажу сімейної нерухомості.

Mercedes G 63 AMG майже за 200 тисяч доларів помітили у нардепа Анатолія Урбанського. Офіційно автомобіль купила його дружина, котра займається ресторанним бізнесом. Однак у 2023 році її прибуток склав лише половину від зазначеної суми.

Як повідомлялося раніше, нардепи купують не лише автомобілі, а й елітну нерухомість біля столиці. Журналісти знайшли чотирьох парламентаріїв, у яких з’явились нові маєтки під Києвом.