Знайшли одне одного в Раді: що відомо про подружжя нардепів Железняка і Коваль

Пара побралась під час повномасштабного вторгнення

Окремим депутатам у Верховній Раді вдається не лише ухвалювати закони, але й знаходити своє кохання. Прикладом таких є народна обраниця від "Слуги народу" Ольга Коваль та з "Голосу" — Ярослав Железняк.

Народні депутати Железняк і Коваль побралися у 2023 році. Що про них відомо — розкаже "Телеграф".

Хто така Ольга Коваль

Коваль родом із Черкащини. Навчалась у місцевому університеті харчових технологій. Після закінчення вишу протягом 2 років була інженером-технологом у хлібопекарському комплексі "Кулиничі".

Пізніше Ольга подалась у наукову діяльність, отримавши звання доцента в університеті харчових технологій, в якому здобувала освіту. Також викладала у Київському кооперативному інституті бізнесу і права. У 2016 році стала кандидатом технічних наук.

Коваль керувала "Командою Зеленського" на Київщині під час президентських виборів. Водночас жінка балотувалась у парламент від партії "Слуга народу" та пройшла. Увійшла до Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Фото з мережі

У 2021 році політикиня приєдналась до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Хто такий Ярослав Железняк

Железняк родом із Маріуполя. Здобував освіту в Інституті права Верховної Ради та університеті імені Шевченка за спеціальністю "Міжнародний бізнес". Упродовж 2 років був старшим радником з питань уряду в компаніях Kesarev Consultin та Anheuser-Busch Inbev. Железняк також є викладачем у школі економіки в Києві.

Шлях у політиці Ярослав почав з того, що став помічником на громадських засадах нардепа від "Партії Регіонів" Олексія Плотнікова та від "Самопомочі" — Вікторії Пташник. Згодом почав працювати радником тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса. Був радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин.

Фото з фейсбуку Ярослава Железняка

У 2019 році став народним депутатом від партії "Голос" у Верховній Раді й заодно заступником керівника однойменної фракції. Железняк також є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Особисте життя

Про амурні справи Ольги Коваль немає інформації в мережі. А от Ярослав Железняк був одружений на жінці Антуанетті, народженій у Білій Церкві. Відомо, що вона мала власний онлайн-бізнес.

У березні 2023 року стало відомо, що народні депутати — Ярослав Железняк і Ольга Коваль побралися. На розписі був міністр юстиції України Денис Малюська, який, ймовірно, реєстрував шлюб народних обранців.

Фото з мережі

У серпні 2023 року в подружжя з'явився син, якого назвали Іван. Железняк зазначив, що буде виховувати дитину цілеспрямованою, аби та сама всього досягала.

Фото з мережі

"Ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам – нічого сидіти на шиї у батьків", – додав Железняк.

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