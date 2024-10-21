Занимается бизнесом и воспитывает двух дочерей: как выглядит супруга премьер-министра Дениса Шмыгаля

Жена чиновника не любит внимание общества

Денис Шмигаль с 2020 года является премьер-министром Украины, постоянно находясь в публичном пространстве. А вот о его жене известно не так много. Она редко появлялась на публике.

"Телеграф" расскажет, что известно о Екатерине Шмигаль, и чем она занимается.

Что известно о жене Дениса Шмыгаль

Екатерина Шмигаль родилась в 1975 году. Она вышла замуж за будущего политика в 1998 году, поэтому они состоят в браке уже более 25 лет. До 2016 года Екатерина была одним из владельцев предприятия "Каменецкая пекарня".

Также известно, что супруги воспитывают двух дочерей — Анну и Софию. В частности, Анна училась в университете "Львовская политехника" по специальности "менеджмент", а также — во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где изучала украинскую филологию.

Впервые Екатерина Шмигаль появилась в публичном пространстве в 2021 году, когда была с мужем и детьми на праздновании 30-летия независимости Украины.

Фото из сети

Позже женщина вместе с премьер-министром и детьми пришла на концерт Андреа Бочелли в Киеве. Тогда она дала первое интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь". Жена премьера призналась, что избегает публичности, потому что это может мешать в жизни.

Екатерина также рассказала, что занимается домашними делами. В то же время Денис Шмигаль добавил, что у жены есть небольшой бизнес. Также по информации на 2021 год, женщина вместе с дочками проживала во Львове. А по выходным они по очереди ездили друг к другу.

В 2024 году стало известно, что еще 17 лет назад Екатерина зарегистрировала ФЛП, предполагавший сдачу недвижимости в аренду. В этом году Шмигаль закрыла его и зарегистрировала другое — частное предприятие "Кадис.Уа", уставный капитал которого насчитывает 30 миллионов гривен.

Скриншот "Главкома"

Скриншот "Главкома"

Основная деятельность по-прежнему – сдача недвижимости в аренду. В то же время в регистрационных данных указаны и еще кое-что — деятельность гостиниц, ресторанов, предоставление услуг мобильного питания, поставка готовых блюд для событий, покупка, продажа и управление недвижимостью.

Страницы в соцсетях Екатерины закрыты, поскольку она ведет непубличный образ жизни. Поэтому узнать, как живет и проводит время женщина, не получится.

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