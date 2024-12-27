Чи можуть мобілізувати чоловіка після інсульту

Важливо підтвердити діагноз на ВЛК

Під час загальної мобілізації в Україні чоловіки, які мають серйозні захворювання системи кровообігу, можуть бути визнані непридатними до військової служби. Зокрема, це стосується людей, які перенесли інсульт або мають інші цереброваскулярні порушення.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним:

цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій — інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань;

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу і функцій — атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти;

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу і функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу і функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія, варикозне розширення вен, лімфаденіт, хірургічні втручання).

Також не підлягають мобілізації чоловіки, у яких:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней.

Варто зазначити, щоб бути звільненим від мобілізації, військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.

Нагадуємо, що не підлягають мобілізації чоловіки з деякими хворобами нервової системи. Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами шлунка не мобілізують. З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку.