Платите за отопление меньше: как и где получить субсидию

Еще есть время ее оформить

В октябре этого года Пенсионный фонд автоматически перечислил субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов. Но новые цифры касаются только тех, кто ее уже имеет. Однако украинцы, не получающие субсидию в отопительный сезон, могут оформить ее.

Как отмечает ГУ ПФУ в Донецкой области, субсидию модно оформить до завершения отопительного сезона, то есть с 1 октября по 30 апреля.

Автоматический перерасчет, указанный выше, также касается тех, чья субсидийная выплата во время неотапливаемого периода составляла 0 гривен.

В первую очередь, на переоформление субсидии должны обратиться граждане, у которых изменился состав зарегистрированных лиц в домохозяйстве или социальный статус.

Заметим, что люди с задолженностью по оплате отопления не могут оформить субсидию до погашения долга. После ликвидации необходимо подать соответствующие документы: заявление, декларацию и при необходимости другие подтверждающие документы.

По данным Пенсионного фонда, подавать эти заявления можно лично в сервисных центрах ПФУ, по почте, через веб-портал электронных услуг Фонда или с помощью "Портал Дія".

Однако только при подаче документов до 30 ноября субсидия будет назначена с начала отопительного периода, а после 1 декабря – с месяца обращения.

"Доходы домохозяйства при расчете субсидии за отопительный сезон учитываются за I и II кварталы 2024 года, а пенсионные доходы — за август текущего года", — объясняют в Пенсионном фонде.

Заметим, что граждане, которые используют электрические приборы для отопления вместо централизованного теплоснабжения, могут получить соответствующие социальные нормативы потребления электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как посчитать, сколько субсидии заплатит государство.