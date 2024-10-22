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Платите за отопление меньше: как и где получить субсидию

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидия Новость обновлена 22 октября 2024, 11:34
Субсидия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Еще есть время ее оформить

В октябре этого года Пенсионный фонд автоматически перечислил субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов. Но новые цифры касаются только тех, кто ее уже имеет. Однако украинцы, не получающие субсидию в отопительный сезон, могут оформить ее.

Как отмечает ГУ ПФУ в Донецкой области, субсидию модно оформить до завершения отопительного сезона, то есть с 1 октября по 30 апреля.

Автоматический перерасчет, указанный выше, также касается тех, чья субсидийная выплата во время неотапливаемого периода составляла 0 гривен.

В первую очередь, на переоформление субсидии должны обратиться граждане, у которых изменился состав зарегистрированных лиц в домохозяйстве или социальный статус.

Заметим, что люди с задолженностью по оплате отопления не могут оформить субсидию до погашения долга. После ликвидации необходимо подать соответствующие документы: заявление, декларацию и при необходимости другие подтверждающие документы.

По данным Пенсионного фонда, подавать эти заявления можно лично в сервисных центрах ПФУ, по почте, через веб-портал электронных услуг Фонда или с помощью "Портал Дія".

Однако только при подаче документов до 30 ноября субсидия будет назначена с начала отопительного периода, а после 1 декабря – с месяца обращения.

"Доходы домохозяйства при расчете субсидии за отопительный сезон учитываются за I и II кварталы 2024 года, а пенсионные доходы — за август текущего года", — объясняют в Пенсионном фонде.

Заметим, что граждане, которые используют электрические приборы для отопления вместо централизованного теплоснабжения, могут получить соответствующие социальные нормативы потребления электроэнергии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как посчитать, сколько субсидии заплатит государство.

Теги:
#Украина #Отопительный сезон #Субсидия