Чому "раби Кім Чен Ина" можуть стати гарною можливістю для України

Співпраця з Південною Кореєю може дійти військової сфери

Війська КНДР в Україні, які вже були помічені на фронті, можуть стати приводом для покращення співпраці з Південною Кореєю. І це навряд чи спричинить якусь ескалацію незважаючи на войовничу риторику північнокорейців.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт Іван Ступак. Він переконаний, що Україна має скористатися цим моментом, проте до цього треба бути підготовленими.

"Це класний привід для нас використати цей момент. Нам потрібні перекладачі з південнокорейської мови. Нам потрібні перекладачі, які шарять у північнокорейській мові, бо, наскільки я знаю, вони відрізняються в якихось моментах. Щоб розшифровувати повідомлення переговорів північнокорейських солдатів, проводити перші допити захоплених у полон північнокорейців. Потрібно розуміти, що жодним гугл-перекладачем не обійтися, якщо вони дуже підготовлені, як їх називають "особистими рабами Кім Чен Ин", підготовленими в закритих таборах, які оскаженілі і нічого не знають. Тому потрібно підходи до них шукати. Також потрібні листівки, якими слід закидати позиції північнокорейських воїнів. Тут справді потрібні перекладачі", — пояснив Ступак.

Ступак вважає, що інформація від північнокорейських полонених може бути дуже цінною для Південної Кореї.

"Вони всі плюс-мінус із якоюсь державною таємницею Північної Кореї у себе в голові. Для Південної Кореї це буде шалена допомога, просто неймовірна", — каже Ступак.

На тлі цього Україна може розгорнути співпрацю з Південною Кореєю та поступово нарощувати її.

"Окей, не одразу у військовій справі, але безпілотники, мікроелектроніка, розгортання виробництв на території України якихось південнокорейських підприємств технологічних, наприклад, цивільних чи напіввійськових. Південна Корея має досвід у розташуванні на хмарочосах великокаліберних кулеметів, якими можна збивати безпілотники. А потім уже у військовій співпраці можна знайти один одного. Тобто тут головне правильно скористатися цим моментом", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї і Росії у зв’язку з їх військовою співпрацею, що поглиблюється.