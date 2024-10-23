Укр

Проверьте по фамилии, были ли ваши предки успешны в бизнесе и передался ли вам их талант

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Freepik

Всего таких родовых имени насчитывается четыре

За каждой украинской фамилией тянется интересная история ее создания. Раньше наши предки давали родовые имена по привычкам, хобби, внешнему виду, особенностям характера, а также исходя из сферы деятельности человека.

Львовский языковед Юлиан Редько рассказал об этом в своей книге "Современные украинские фамилии". Он отмечает, что среди множества родовых имен есть те, которые присваивали бизнесменам и предпринимателям.

Эти люди успели успешный бизнес в сфере торговли. Они закупали и реализовывали товар, владея собственной лавкой (магазином).

При этом, есть одна интересная деталь — все фамилии начинают на букву К.

Фамилии, которые давали бизнесменам в сфере торговли, звучат так:

  • Крамар;
  • Крамаренко;
  • Крамарук;
  • Крамарчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки раньше давали людям, которые увлекались кулинарией или профессионально занимались этим делом. Всего таких родовых имен насчитывается девять. При этом, часть их них встречается не только в нашей стране, но и в Польше.

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#Украина #История #Фамилии #Происхождение