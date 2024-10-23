Проверьте по фамилии, были ли ваши предки успешны в бизнесе и передался ли вам их талант

Всего таких родовых имени насчитывается четыре

За каждой украинской фамилией тянется интересная история ее создания. Раньше наши предки давали родовые имена по привычкам, хобби, внешнему виду, особенностям характера, а также исходя из сферы деятельности человека.

Львовский языковед Юлиан Редько рассказал об этом в своей книге "Современные украинские фамилии". Он отмечает, что среди множества родовых имен есть те, которые присваивали бизнесменам и предпринимателям.

Эти люди успели успешный бизнес в сфере торговли. Они закупали и реализовывали товар, владея собственной лавкой (магазином).

При этом, есть одна интересная деталь — все фамилии начинают на букву К.

Фамилии, которые давали бизнесменам в сфере торговли, звучат так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки раньше давали людям, которые увлекались кулинарией или профессионально занимались этим делом. Всего таких родовых имен насчитывается девять. При этом, часть их них встречается не только в нашей стране, но и в Польше.