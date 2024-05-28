"Я з ним днями говорив": у Раді розповіли, що зараз зі скандальним нардепом Шаховим, який у розшуку та за кордоном

Округ, від якого він обирався, зараз під окупацією

Народний депутат Сергій Шахов, який був оголошений у розшук через декларування недостовірної інформації та перебуває за межами України, підтримує зв'язок із фракцією "Довіра", членом якої є. Про це розповів глава групи Олег Кулініч.

"Телеграф" розпитав Кулініча, як працює депгрупа під час війни, чи втручається в її роботу бізнесмен Андрій Веревський та чи є вона пропрезидентською: "Ну як не підтримувати мобілізацію?" Лідер "Довірі" у Раді про війну, вибори та спілкування з Єрмаком

Журналістка запитала його, що відбувається із Сергієм Шаховим, на що Кулініч відповів, що це краще запитати в нього самого. Він додав, що "в нього було лікування, він був десь у Киргизстані" і що днями він розмовляв з Шаховим, і той питав "як справи".

На запитання, чи вважає Кулінич нормальним, що Шахов залишається депутатом і чи не варто тому скласти мандат, він відповів, що "це рішення він сам має прийняти". Водночас сам лідер групи рекомендував йому зробити це.

"Я йому рекомендував це зробити. По-перше, він мажоритарник. Він вибирався на окрузі в Луганській області. Але його округ в окупації. Теж така ситуація. Мабуть, для нього це важкувато. Тому тут йому приймати рішення. Це питання не до лідера групи, а особисто до депутата та Регламентного комітету", — зазначив Кулініч.

Нагадаємо, Сергій Шахов – народний депутат України VIII та IX скликань. Його підозрюють у недекларуванні 88 млн. грн. Він неодноразово ігнорував судові засідання без поважної причини, затягуючи розгляд справи через постійні "лікування" та відрядження. Як пояснила захисниця народного обранця, Шахов з 20 лютого 2023 року нібито перебував у місті Бішкек (Киргизстан), де проходив тривале лікування. У березні 2023 року ВАКС оголосив його у розшук.

З його ім’ям пов’язані й інші скандали. Так, Шахов побився з директором сервісної компанії. Нардеп прийшов до офісного приміщення сервісного підприємства, розташованого в котеджному селищі ТОВ "Сонячне" та ТОВ "Долина" і влаштував конфлікт із директором Андрієм Осовським через відключення його будинку від електрики, яке сталося через аварію. Нардеп жбурнув у голову директору каністру з розпалювачем, а потім вихопив з рук Осовського телефон і теж кинув його в голову потерпілому. Він отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу мозку та був доставлений до лікарні.

Раніше ми розповідали, що народний депутат Олександр Дубинський, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, накинувся на кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Цього разу нардеп побіжно згадав відео репетиції харківських школярів, яке свого часу наробило багато галасу в мережі.