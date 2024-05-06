Дійшло до бійки: на Волині переселенці не на жарт розлютили місцевих російською музикою (відео)

Конфлікт виник увечері 5 травня

В Україні під час Великодніх свят спалахнув мовний конфлікт. Жителі Ковеля (Волинської області) збунтувалися проти родини переселенців, яка голосно слухала російську музику.

Про це пише видання "Апостроф". За даними журналістів, конфлікт виник увечері 5 травня. У ньому брали участь місцеві жителі та внутрішньо переміщені особи. На місці, де нещодавно вручили ключі від квартир українцям зі статусом ВПО, голосно звучала російська музика, що і розлютило місцевих.

Стверджується, що спочатку місцеві жителі попросили своїх нових сусідів змінити плейлист, але отримали відмову у грубій формі. Через це конфлікт швидко переріс у бійку, яку довелося рознімати поліцейським.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі спалахнув черговий мовний скандал. Мовний активіст заявив, що його намагалися задушити. Причиною стало те, що він попросив змінити російськомовну вивіску з магазину.